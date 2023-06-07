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Posted Сегодня, 10:19

Published Сегодня, 10:19

Modified Сегодня, 10:22

Updated Сегодня, 10:22

Россияне смогут использовать квалифицированные электронные подписи за границей

7 июня 2023, 10:19
Согласно информации, предоставленной структурам «Ростеха» и подтвержденной Минцифрой, россияне в будущем смогут получать за границей квалифицированные электронные подписи.

Это откроет возможности для дистанционного продажи недвижимости, участия в судебных процессах, оформления кредитов и других операций. Изначально такая практика будет применяться в странах Евразийского экономического союза, пишут Известия.

Эксперты считают, что данная инициатива поможет сократить бумажную волокиту и упростить процессы для российских граждан, а также избежать технических препятствий для реализации проекта. В перспективе такую возможность могут получить и иностранные граждане, что будет способствовать дальнейшему развитию этой практики и привлечению участников рынка.

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