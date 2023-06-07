Россияне смогут использовать квалифицированные электронные подписи за границей

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Это откроет возможности для дистанционного продажи недвижимости, участия в судебных процессах, оформления кредитов и других операций. Изначально такая практика будет применяться в странах Евразийского экономического союза, пишут Известия.
Эксперты считают, что данная инициатива поможет сократить бумажную волокиту и упростить процессы для российских граждан, а также избежать технических препятствий для реализации проекта. В перспективе такую возможность могут получить и иностранные граждане, что будет способствовать дальнейшему развитию этой практики и привлечению участников рынка.