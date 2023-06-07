Россияне смогут использовать квалифицированные электронные подписи за границей

Эксперты считают, что данная инициатива поможет сократить бумажную волокиту и упростить процессы для российских граждан, а также избежать технических препятствий для реализации проекта. В перспективе такую возможность могут получить и иностранные граждане, что будет способствовать дальнейшему развитию этой практики и привлечению участников рынка.