Подробности сильного пожара в Тюмени: сгорели станок, «Газель» и ангар

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Местный предприниматель рассказал телеканалу «Тюменское время», что в результате пожара был утрачен прессовочный станок. Сгорели прессовочные материалы и «Газель», которая была припаркована около ангара, где произошел пожар.
Предполагается, что возгорание произошло из-за неисправной проводки. Площадь пожара почти 800 квадратных метров.
Вчера «Наш город» сообщал, что в тушении возгорания на Тимофея Чаркова участвовали 34 спасателя МЧС и 12 единиц спецтехники. Дым от возгорания можно было увидеть за 2 км от места инцидента.