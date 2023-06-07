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Подробности сильного пожара в Тюмени: сгорели станок, «Газель» и ангар

7 июня 2023, 10:27
Фото: МЧС

В Тюмени пожар нанес ущерб в 30 миллионов рублей. Сгорели станок, «Газель» и ангар

Ущерб от вчерашнего пожара на улице Тимофея Чаркова оценили в 30 миллионов рублей.

Местный предприниматель рассказал телеканалу «Тюменское время», что в результате пожара был утрачен прессовочный станок. Сгорели прессовочные материалы и «Газель», которая была припаркована около ангара, где произошел пожар.

Предполагается, что возгорание произошло из-за неисправной проводки. Площадь пожара почти 800 квадратных метров.

Вчера «Наш город» сообщал, что в тушении возгорания на Тимофея Чаркова участвовали 34 спасателя МЧС и 12 единиц спецтехники. Дым от возгорания можно было увидеть за 2 км от места инцидента.

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#Александр Мязин#Пожар#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия
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