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Под Тюменью началось строительство крематория. Горожане обсуждают возможные цены

7 июня 2023, 14:49
Фото: 1MI

На Червишевском тракте началось строительство тюменского крематория

Тюменцы обсуждают начало строительства крематория. Горожане шутят, что это здание нужно назвать «Дворец надежды».

На данный момент строители огородили территорию, крематорий появится в районе кладбища Червишевское-5. Строительство завершится к концу 2024 года.

«ТРЦ „Крематорий“, — пошутил подписчик паблика „ЧС Тюмень“ Сергей М.

Возможная стоимость кремации пока не называется, но горожане сообщают, что в Екатеринбурге за эту услугу придётся заплатить от 20 тысяч рублей. Погребение усопшего на тюменском кладбище будет стоить 40 — 80 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что в марте проект тюменского крематория получил положительное заключение экспертов.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Бизнес
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