Под Тюменью началось строительство крематория. Горожане обсуждают возможные цены

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
На данный момент строители огородили территорию, крематорий появится в районе кладбища Червишевское-5. Строительство завершится к концу 2024 года.
«ТРЦ „Крематорий“, — пошутил подписчик паблика „ЧС Тюмень“ Сергей М.
Возможная стоимость кремации пока не называется, но горожане сообщают, что в Екатеринбурге за эту услугу придётся заплатить от 20 тысяч рублей. Погребение усопшего на тюменском кладбище будет стоить 40 — 80 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что в марте проект тюменского крематория получил положительное заключение экспертов.