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Пенсионерка, сломавшая руку на крыльце «Монетки», получит 200 тысяч рублей

7 июня 2023, 01:12
Фото: 1MI

Пожилая тюменка получит за травму на крыльце магазина 200 тысяч рублей

Прокуратура Тюменского района провела проверку по обращению пожилой женщины из поселка Винзили.
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Суд

Исходя из материалов следствия, было установлено, что в январе текущего года 62-летняя тюменка подскользнулась на крыльце возле «Монетки» и ООО «Элемет-Трейд». В итоге она заработала повреждение локтевой кости правого предплечья — ей диагностировали закрытый перелом.

Тюменский районный суд требования прокуратуры удовлетворил: в пользу пострадавшей взыщут 200 тысяч рублей.

Ранее «Наш город» писал, что тюменец получил в аквапарке «ЛетоЛето» перелом пальца левой руки. В результате пострадавший отсудил 300 тысяч рублей.

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#Елена Чебоксарова#Суд#Травма#Прокуратура#Винзили#Перелом#Общество#Происшествия#Тюменцы#Уголовные дела
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