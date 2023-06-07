Пенсионерка, сломавшая руку на крыльце «Монетки», получит 200 тысяч рублей

Posted Сегодня, 01:12
Published Сегодня, 01:12
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Updated Сегодня, 03:45
Исходя из материалов следствия, было установлено, что в январе текущего года 62-летняя тюменка подскользнулась на крыльце возле «Монетки» и ООО «Элемет-Трейд». В итоге она заработала повреждение локтевой кости правого предплечья — ей диагностировали закрытый перелом.
Тюменский районный суд требования прокуратуры удовлетворил: в пользу пострадавшей взыщут 200 тысяч рублей.
Ранее «Наш город» писал, что тюменец получил в аквапарке «ЛетоЛето» перелом пальца левой руки. В результате пострадавший отсудил 300 тысяч рублей.