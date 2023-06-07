Пенсионерка, сломавшая руку на крыльце «Монетки», получит 200 тысяч рублей

Исходя из материалов следствия, было установлено, что в январе текущего года 62-летняя тюменка подскользнулась на крыльце возле «Монетки» и ООО «Элемет-Трейд». В итоге она заработала повреждение локтевой кости правого предплечья — ей диагностировали закрытый перелом.