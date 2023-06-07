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Новостройки не покупают? В Тюмени резкий рост предложения квартир

7 июня 2023, 13:54
Фото: 1MI

Огромное количество квартир продается в Тюмени, новостройки не покупают

В областной столице за последние 1,5 месяца наблюдается рост предложения жилой недвижимости.

По данным сайта объявлений «Авито», всего в Тюмени продаётся 38 838 квартир. Ещё в конце апреля их было 37 900. Рост почти на 2,4%. Фактически на каждого 20 жителя областной столицы приходится по одной продаваемой квартире.

Основной рост отмечается в сегменте студий и однокомнатных квартир. В апреле продавалось 16 946 подобных объектов недвижимости, в начале июня уже 17 698.

Ранее «Наш город» сообщал, что на 1 января 2023 года в городе продавались 13 805 новостроек. За 12 месяцев предложение увеличилось почти на 10%. На начало июня 2023 года их продаётся уже 17 889 (стремительный рост на 29%). Почти четверть от этого рынка составляют 1-комнатные квартиры, 2-комнатные квартиры около 20%.

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#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Бизнес#Продажа недвижимости#Эксклюзив#Касается каждого
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