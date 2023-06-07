Новостройки не покупают? В Тюмени резкий рост предложения квартир

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
По данным сайта объявлений «Авито», всего в Тюмени продаётся 38 838 квартир. Ещё в конце апреля их было 37 900. Рост почти на 2,4%. Фактически на каждого 20 жителя областной столицы приходится по одной продаваемой квартире.
Основной рост отмечается в сегменте студий и однокомнатных квартир. В апреле продавалось 16 946 подобных объектов недвижимости, в начале июня уже 17 698.
Ранее «Наш город» сообщал, что на 1 января 2023 года в городе продавались 13 805 новостроек. За 12 месяцев предложение увеличилось почти на 10%. На начало июня 2023 года их продаётся уже 17 889 (стремительный рост на 29%). Почти четверть от этого рынка составляют 1-комнатные квартиры, 2-комнатные квартиры около 20%.