Новостройки не покупают? В Тюмени резкий рост предложения квартир

Ранее «Наш город» сообщал, что на 1 января 2023 года в городе продавались 13 805 новостроек. За 12 месяцев предложение увеличилось почти на 10%. На начало июня 2023 года их продаётся уже 17 889 (стремительный рост на 29%). Почти четверть от этого рынка составляют 1-комнатные квартиры, 2-комнатные квартиры около 20%.