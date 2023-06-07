Названы наиболее привлекательные секторы для российских инвесторов

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
91% инвесторов вкладываются в акции, причем почти треть опрошенных имеют от 30% до 50% своего портфеля в акциях, а каждый пятый инвестор вкладывает свыше половины портфеля в акции, пишут Известия.
Большинство держателей акций (свыше 60%) предпочитают бумаги предприятий второго и третьего эшелонов. Исследование также показало, что 57% респондентов имеют в портфеле преимущественно акции российских компаний с небольшой долей иностранных акций, а каждый пятый инвестор инвестирует исключительно в российские акции.
Большинство опрошенных инвесторов считают перспективными акции компаний финансового сектора (56%), добывающей отрасли (55%) и агропромышленности (46%).