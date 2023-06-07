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Posted Сегодня, 10:52

Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Названы наиболее привлекательные секторы для российских инвесторов

7 июня 2023, 10:52
Опрос, проведенный УК ПСБ, показал, что большинство российских инвесторов считают ценные бумаги банков, предприятий добывающей отрасли и агропромышленных компаний наиболее привлекательными.

91% инвесторов вкладываются в акции, причем почти треть опрошенных имеют от 30% до 50% своего портфеля в акциях, а каждый пятый инвестор вкладывает свыше половины портфеля в акции, пишут Известия.

Большинство держателей акций (свыше 60%) предпочитают бумаги предприятий второго и третьего эшелонов. Исследование также показало, что 57% респондентов имеют в портфеле преимущественно акции российских компаний с небольшой долей иностранных акций, а каждый пятый инвестор инвестирует исключительно в российские акции.

Большинство опрошенных инвесторов считают перспективными акции компаний финансового сектора (56%), добывающей отрасли (55%) и агропромышленности (46%).

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