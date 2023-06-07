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На июньском заседании гордумы дадут старт выборам главы Тюмени

7 июня 2023, 07:00
Фото: Тюменская городская Дума

На июньском заседании гордумы дадут старт выборам главы Тюмени

Полномочия действующего главы города завершаются 9 октября 2023 года.
Сюжет
Тюмень

Комментируя проект решения, разработанный постоянной комиссией по городскому общественному самоуправлению Думы, председатель городской Думы Евгений Заболотный отметил, что будет сформирована конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы города. При этом половина участников комиссии будет представлена городской Думой, а вторая половина назначена губернатором области. Проект предусматривает, что прием заявлений от кандидатов пройдет с 3 по 28 июля.

«Конкурсной комиссии предстоит внимательно изучить поступившие от кандидатов документы и принять решение о соответствии кандидатур действующему законодательству, нормативным правовым актам. Отбор кандидатур предполагается провести в августе, а выбрать главу города Тюмени предстоит депутатам Думы уже восьмого созыва», — пояснил председатель Думы Евгений Заболотный.

 

В ходе 43-го заседания Думы в мае были внесены изменения в порядок проведения конкурса. Депутаты решили, что главой города Тюмени не может быть лицо, имеющее иностранное гражданство или вид на жительство, скорректировали список предоставляемых кандидатами документов.

Напомним, что 44-е заседание Думы назначено на 20 июня.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменская городская Дума#Тюмень#Тюменская область
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