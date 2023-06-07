На июньском заседании гордумы дадут старт выборам главы Тюмени

Комментируя проект решения, разработанный постоянной комиссией по городскому общественному самоуправлению Думы, председатель городской Думы Евгений Заболотный отметил, что будет сформирована конкурсная комиссия по отбору кандидатур на должность главы города. При этом половина участников комиссии будет представлена городской Думой, а вторая половина назначена губернатором области. Проект предусматривает, что прием заявлений от кандидатов пройдет с 3 по 28 июля.