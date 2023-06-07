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Крупная пробка на объездной дороге и Мельникайте в Тюмени из-за двух аварий. Фото

7 июня 2023, 14:18
Фото: Скрин 2ГИС

Большие пробки на объездной дороге и Мельникайте из-за двух ДТП в Тюмени

В областной столице в среду около 18:56 на объездной дороге и улице Мельникайте возникла огромная пробка.

По данным сервиса 2ГИС, здесь произошло 2 ДТП. Из-за этого возник затор на 4,5 километра. Вечером в Тюмени только на объездной дороге произошло 4 аварии, о пострадавших не сообщается.

Пробки отмечаются на улице Холодильной, тут идут ремонтные работы. Строители перекрыли одну полосу движения автомобилей.

Ранее «Наш город» отмечал, что на прошлой неделе в областной столице фиксировались пробки в 9 баллов. Тюмень встала из-за 10 аварий и ремонтных работ на объездной.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах#Происшествия#Дороги#Погода в Тюмени
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