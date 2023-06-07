Крупная пробка на объездной дороге и Мельникайте в Тюмени из-за двух аварий. Фото

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
По данным сервиса 2ГИС, здесь произошло 2 ДТП. Из-за этого возник затор на 4,5 километра. Вечером в Тюмени только на объездной дороге произошло 4 аварии, о пострадавших не сообщается.
Пробки отмечаются на улице Холодильной, тут идут ремонтные работы. Строители перекрыли одну полосу движения автомобилей.
Ранее «Наш город» отмечал, что на прошлой неделе в областной столице фиксировались пробки в 9 баллов. Тюмень встала из-за 10 аварий и ремонтных работ на объездной.