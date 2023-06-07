Ко Дню города тюменские власти готовят салюты и концерт

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
По информации администрации, запланированы концерты, вечерний салют. Кто станет хедлайнером 437-летия Тюмени пока неизвестно.
«Тюмени присвоено звание „Город трудовой доблести“, поэтому при праздновании Дня города будут организованы развлекательные мероприятия и салюты. О форме, месте и времени проведения салюта сообщим дополнительно. Также город будет оформлен к празднику, но подрядчика пока не определили», — рассказала председатель комитета по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени Гульнара Сидоркина РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что в этом в Тюмени в День Победы были отменены торжественные шествия и фейерверки. В областной столице состоялись концертные программы, была организована работа тематических выставок и мастер-классов. Вечерний фейерверк был заменен на праздничный салют из стрелкового оружия.