Ко Дню города тюменские власти готовят салюты и концерт

Ранее «Наш Город» писал, что в этом в Тюмени в День Победы были отменены торжественные шествия и фейерверки. В областной столице состоялись концертные программы, была организована работа тематических выставок и мастер-классов. Вечерний фейерверк был заменен на праздничный салют из стрелкового оружия.