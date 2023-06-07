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Ко Дню города тюменские власти готовят салюты и концерт

7 июня 2023, 07:49
Фото: 1MI

На День города тюменцам готовят салют и концерт с приглашенной звездой

Тюменские власти готовят праздничную программу ко Дню рождения города. В этом году торжественные мероприятия в областной столице состоятся 29 июля.

По информации администрации, запланированы концерты, вечерний салют. Кто станет хедлайнером 437-летия Тюмени пока неизвестно.

«Тюмени присвоено звание „Город трудовой доблести“, поэтому при праздновании Дня города будут организованы развлекательные мероприятия и салюты. О форме, месте и времени проведения салюта сообщим дополнительно. Также город будет оформлен к празднику, но подрядчика пока не определили», — рассказала председатель комитета по связям с общественностью и СМИ администрации Тюмени Гульнара Сидоркина РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в этом в Тюмени в День Победы были отменены торжественные шествия и фейерверки. В областной столице состоялись концертные программы, была организована работа тематических выставок и мастер-классов. Вечерний фейерверк был заменен на праздничный салют из стрелкового оружия.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#День города#Праздники#Салют#Тюменская область
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