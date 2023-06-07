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Из-за засухи в тюменских хозяйствах мало сена. Ожидается рост цен на молоко и мясо

7 июня 2023, 11:37
Фото: Скрин "Ишим пере Подслушано"

Фермеры Тюменской области прогнозируют рост цен на молоко из-за засухи

Тюменские аграрии жалуются на засуху. Из-за этого отмечается рост цен на сено для скота.

Жаркая и сухая погода ударила по фермерам Ишимского района. Трава растёт очень плохо, аграрии рискуют остаться без сена и без денег к концу лета.

«За неделю сгорела трава на корню засуха в Сибири», — отмечает подписчик паблика «Ишим пере Подслушано».

Данная ситуация может привести к росту цен на молоко и мясо в Тюменской области.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области за последнюю неделю подорожала мясная продукция и рыба, и снизились цены на овощи.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Бизнес#Деньги#Погода
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