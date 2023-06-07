Из-за засухи в тюменских хозяйствах мало сена. Ожидается рост цен на молоко и мясо

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Жаркая и сухая погода ударила по фермерам Ишимского района. Трава растёт очень плохо, аграрии рискуют остаться без сена и без денег к концу лета.
«За неделю сгорела трава на корню засуха в Сибири», — отмечает подписчик паблика «Ишим пере Подслушано».
Данная ситуация может привести к росту цен на молоко и мясо в Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области за последнюю неделю подорожала мясная продукция и рыба, и снизились цены на овощи.