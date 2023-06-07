Из оборота изъято более 37 тыс. литров «Мистера Сидра». Есть ли в Тюмени контрафакт?

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
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Updated Сегодня, 06:20
Между тем, тюменское управление Роспотребнадзора ведет мониторинг безопасности, а также выездные обследования по выявлению в реализации опасного пивного напитка.
«Проводится сбор, анализ данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, а также данных, содержащихся в интернете. В случае выявления в обороте напитка „Мистер Сидр“, будут приняты меры по изъятию опасной продукции из оборота», — пояснили «Нашему Городу» в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области.
В ведомстве отметили, что работа по выявлению смертельного фальсификата ведется совместно с органами местного самоуправления, полиции и департамента потребительного рынка и туризма региона.
Первые сообщения об отравлениях яблочным алкогольным напитком «Мистер Сидр» начали поступать 3 июня. В Ульяновской области погибли 6 человек, еще один пострадал. Как выяснилось, все они пили «Мистер сидр», купленный в сети разливных магазинов «Территория пива» и Beer Hounds в Димитровграде.
Через два дня общее число жертв увеличилось до 11. Оказалось, что «Мистер сидр» успел проникнуть в Самару и Удмуртию. Диагноз — отравление метанолом. Ещё двое отравившихся — в критическом состоянии.
К вечеру 5 июня погибших уже достигло 16 человек, количество пострадавших увеличилось еще на три человека. На карту жертв добавились Нижегородская область и Пенза. В крови пациентов также находят метанол.
Накануне вечером, 6 июня, число погибших от отравления напитком выросло до 32 человек по всей стране. Число пострадавших — до 50. Все они находятся в больницах.
Выяснилось, что напиток торговой марки «Мистер Сидр» производили на заводе под Самарой. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших по неосторожности смерть двух или более лиц».
Учредитель компании-производителя Анар Гусейнов задержан. Кстати, в минувшем году его уже судили за продажу спиртного без документов, подтверждающих его легальность. Суд тогда решил уничтожить 150 литров сидра. А сам Гусейнов отделался штрафом, передает тг-канал SHOT.
По информации Роспотребнадзора России, в настоящее время в целом по стране из оборота изъято 37,6 тысяч литров потенциально опасного пивного напитка «Мистер сидр», произведенного на территории Самарской области.
Наибольший объем продукции изъят в Курганской области, в Удмуртии и в Крыму. Суррогатную продукцию также выявили и изъяли на территории Владимирской, Рязанской, Самарской, Ульяновской и Пензенской областей, а также в Мордовии, в республике Марий Эл и Пермском крае.
Мероприятия по выявлению и изъятию продукции продолжаются по всей стране. Ситуация остается на личном контроле руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой.