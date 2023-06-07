Из оборота изъято более 37 тыс. литров «Мистера Сидра». Есть ли в Тюмени контрафакт?

Наибольший объем продукции изъят в Курганской области, в Удмуртии и в Крыму. Суррогатную продукцию также выявили и изъяли на территории Владимирской, Рязанской, Самарской, Ульяновской и Пензенской областей, а также в Мордовии, в республике Марий Эл и Пермском крае.