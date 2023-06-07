Движение на многих улицах перекроют в Тюмени для всех автомобилей

Posted Сегодня, 08:12
Published Сегодня, 08:12
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Движение будет ограничено в центре города. С 8 до 16 часов ожидается перекрытие дорог по улицам 8 Марта (от Советской до Респулики), Водопроводной (от 8 марта до Водопроводной), Хохряковой (от Первомайской до 8 Марта), с 10 утра до 16 часов — по улицам Республики (от Профсоюзной до Челюскинцев), Челюскинцев (от Володарского до Урицкого), Ленина (от Кирова до Ордожникидзе), Орджоникидзе (от Герцена до Володарского).
А с 11 до 12 июня приостановят работу парковки вдоль проезжей части. Так, с 20 до 16 часов перекроют улицы 8 Марта (от Советской до Республики), Водопроводная (от Советской до Республики), Володарского (от 8 Марта до Водопроводной), Хохрякова (от Первомайской до 8 Марта), сообщают в горадминистрации.
Ранее «Наш город» писал, что улицы Хохрякова, Советская, Эрвье и Широтная будут перекрыты до ноября из-за ремонта.