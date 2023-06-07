Движение на многих улицах перекроют в Тюмени для всех автомобилей

Движение будет ограничено в центре города. С 8 до 16 часов ожидается перекрытие дорог по улицам 8 Марта (от Советской до Респулики), Водопроводной (от 8 марта до Водопроводной), Хохряковой (от Первомайской до 8 Марта), с 10 утра до 16 часов — по улицам Республики (от Профсоюзной до Челюскинцев), Челюскинцев (от Володарского до Урицкого), Ленина (от Кирова до Ордожникидзе), Орджоникидзе (от Герцена до Володарского).