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Движение на многих улицах перекроют в Тюмени для всех автомобилей

7 июня 2023, 08:12
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Движение на 8 участках дорог перекроют в Тюмени 12 июня

В День России автомобилисты не смогут проехать по многим улицам города — это связано с велофестивалем.

Движение будет ограничено в центре города. С 8 до 16 часов ожидается перекрытие дорог по улицам 8 Марта (от Советской до Респулики), Водопроводной (от 8 марта до Водопроводной), Хохряковой (от Первомайской до 8 Марта), с 10 утра до 16 часов — по улицам Республики (от Профсоюзной до Челюскинцев), Челюскинцев (от Володарского до Урицкого), Ленина (от Кирова до Ордожникидзе), Орджоникидзе (от Герцена до Володарского).

А с 11 до 12 июня приостановят работу парковки вдоль проезжей части. Так, с 20 до 16 часов перекроют улицы 8 Марта (от Советской до Республики), Водопроводная (от Советской до Республики), Володарского (от 8 Марта до Водопроводной), Хохрякова (от Первомайской до 8 Марта), сообщают в горадминистрации.

Ранее «Наш город» писал, что улицы Хохрякова, Советская, Эрвье и Широтная будут перекрыты до ноября из-за ремонта.

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#Елена Чебоксарова#Дороги#День России#Ограничение движения#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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