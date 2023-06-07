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Будьте осторожны! Сегодня в Зареке возможны ДТП, если вы пропустите информацию

7 июня 2023, 01:56
Фото: 1MI

Светофоры на улице Дружбы отключат в Тюмени 7 июня

Несколько светофоров в районе Зареки могут отключить в связи с плановыми работами на электросетях, сообщают в МКУ «Тюменьгортранс».

Отключения возможны на пересечении Алебашевской и Дружбы, а также Дружбы и Ватутина.

Автомобилистам следует быть внимательными и заранее планировать маршрут, учитывая, что движение на некоторых улицах в Тюмени может быть ограничено.

Ранее «Наш город» писал, что водители возмущены перекрытием дороги на ТЭЦ: по их словам, из-за этого в областной столице образуются километровые пробки, а тем, кому надо в Заречный микрорайон, приходится двигаться по узкой улице Советской.

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#Елена Чебоксарова#Отключение светофоров#Светофор#Безопасность на дорогах#Общество#Новости тюмени
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