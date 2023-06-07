Будьте осторожны! Сегодня в Зареке возможны ДТП, если вы пропустите информацию

Posted Сегодня, 01:56
Published Сегодня, 01:56
Modified Сегодня, 01:56
Updated Сегодня, 01:56
Отключения возможны на пересечении Алебашевской и Дружбы, а также Дружбы и Ватутина.
Автомобилистам следует быть внимательными и заранее планировать маршрут, учитывая, что движение на некоторых улицах в Тюмени может быть ограничено.
Ранее «Наш город» писал, что водители возмущены перекрытием дороги на ТЭЦ: по их словам, из-за этого в областной столице образуются километровые пробки, а тем, кому надо в Заречный микрорайон, приходится двигаться по узкой улице Советской.