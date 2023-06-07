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Posted 7 июня 14:03

Published 7 июня 14:03

Modified Вчера, 23:42

Updated Вчера, 23:42

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Александр Моор наградил победителей студенческого конкурса «Лидеры72»

7 июня 2023, 14:03
Фото: nashgorod.ru
Губернатор Тюменской области Александр Моор провел встречу с региональным Студенческим советом, с которым обсудил проект межуниверситетского кампуса и наградил победителей студенческого конкурса управленцев «Лидеры72». О мероприятии рассказали в пресс-службе главы региона.

Региональный конкурс «Лидеры72», который проходит при поддержке губернатора Тюменской области, направлен на поиск и развитие перспективных студенческих лидеров. Участвовать в нем могут учащиеся высших и средних специальных учебных заведений в возрасте от 16 до 30 лет.

В этом году на конкурс подали заявки 532 человека, в том числе студенты из Югры и Ямала. Финал проекта состоялся 3 и 4 июня в Тюмени. Его участники решали серию кейсов, в том числе от компаний-работодателей. У студентов-лидеров была возможность пройти стажировку и практику на предприятиях-партнерах.

Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области


«По вашему желанию мы можем поспособствовать расширению круга компаний, выступающих в качестве партнеров конкурса „Лидеры72“. Уверен, это не только увеличит количество участников конкурса, но и поможет их профессиональному и личностному росту. Это и есть самая важная наша цель», — обратился к студентам глава региона.

Лидеры тюменского студенчества поблагодарили губернатора за поддержку их инициатив. В ходе неформального общения глава региона обсудил с ними самые разные темы — от деятельности после защиты диплома до патриотического воспитания.

«Проблему „отцов и детей“ тоже затронули. Высказал уверенность в том, что молодое поколение достигнет новых высот. Спросили также, как все успевать совмещать: работу, личную жизнь, увлечения. Ответ простой. Главное — найти оптимальный баланс», — прокомментировал Александр Моор.

Возвращаясь к вызывающей у студентов живой интерес теме межуниверситетского кампуса, губернатор рассказал, что он будет состоять из учебно-лабораторного корпуса, центра поддержки и развития творческой молодежи, конгресс-центра, технопарка, спортивного центра, четырех общежитий почти на 5 тысяч мест и гостиницы на 120 мест.

«В кампусе будут жить, учиться и работать талантливые студенты и педагоги со всей страны. Это позволит Тюмени стать одним из крупнейших центров академической науки и образования. Сейчас продолжается работа над концепцией кампуса. При желании вы можете принять в ней участие. Приветствуются любые позитивные идеи и инициативы», — обратился к участникам встречи глава региона.

Александр Моор вручил сертификаты десяти победителям конкурса, которые стали стипендиатами Студенческого совета Тюменской области.

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