Александр Моор наградил победителей студенческого конкурса «Лидеры72»



«По вашему желанию мы можем поспособствовать расширению круга компаний, выступающих в качестве партнеров конкурса „Лидеры72“. Уверен, это не только увеличит количество участников конкурса, но и поможет их профессиональному и личностному росту. Это и есть самая важная наша цель», — обратился к студентам глава региона.



Лидеры тюменского студенчества поблагодарили губернатора за поддержку их инициатив. В ходе неформального общения глава региона обсудил с ними самые разные темы — от деятельности после защиты диплома до патриотического воспитания.



«Проблему „отцов и детей“ тоже затронули. Высказал уверенность в том, что молодое поколение достигнет новых высот. Спросили также, как все успевать совмещать: работу, личную жизнь, увлечения. Ответ простой. Главное — найти оптимальный баланс», — прокомментировал Александр Моор.



Возвращаясь к вызывающей у студентов живой интерес теме межуниверситетского кампуса, губернатор рассказал, что он будет состоять из учебно-лабораторного корпуса, центра поддержки и развития творческой молодежи, конгресс-центра, технопарка, спортивного центра, четырех общежитий почти на 5 тысяч мест и гостиницы на 120 мест.



«В кампусе будут жить, учиться и работать талантливые студенты и педагоги со всей страны. Это позволит Тюмени стать одним из крупнейших центров академической науки и образования. Сейчас продолжается работа над концепцией кампуса. При желании вы можете принять в ней участие. Приветствуются любые позитивные идеи и инициативы», — обратился к участникам встречи глава региона.



Александр Моор вручил сертификаты десяти победителям конкурса, которые стали стипендиатами Студенческого совета Тюменской области.