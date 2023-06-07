Александр Моор наградил победителей студенческого конкурса «Лидеры72»

Posted 7 июня 14:03
Published 7 июня 14:03
Modified Вчера, 23:42
Updated Вчера, 23:42
Региональный конкурс «Лидеры72», который проходит при поддержке губернатора Тюменской области, направлен на поиск и развитие перспективных студенческих лидеров. Участвовать в нем могут учащиеся высших и средних специальных учебных заведений в возрасте от 16 до 30 лет.
В этом году на конкурс подали заявки 532 человека, в том числе студенты из Югры и Ямала. Финал проекта состоялся 3 и 4 июня в Тюмени. Его участники решали серию кейсов, в том числе от компаний-работодателей. У студентов-лидеров была возможность пройти стажировку и практику на предприятиях-партнерах.
«По вашему желанию мы можем поспособствовать расширению круга компаний, выступающих в качестве партнеров конкурса „Лидеры72“. Уверен, это не только увеличит количество участников конкурса, но и поможет их профессиональному и личностному росту. Это и есть самая важная наша цель», — обратился к студентам глава региона.
Лидеры тюменского студенчества поблагодарили губернатора за поддержку их инициатив. В ходе неформального общения глава региона обсудил с ними самые разные темы — от деятельности после защиты диплома до патриотического воспитания.
«Проблему „отцов и детей“ тоже затронули. Высказал уверенность в том, что молодое поколение достигнет новых высот. Спросили также, как все успевать совмещать: работу, личную жизнь, увлечения. Ответ простой. Главное — найти оптимальный баланс», — прокомментировал Александр Моор.
Возвращаясь к вызывающей у студентов живой интерес теме межуниверситетского кампуса, губернатор рассказал, что он будет состоять из учебно-лабораторного корпуса, центра поддержки и развития творческой молодежи, конгресс-центра, технопарка, спортивного центра, четырех общежитий почти на 5 тысяч мест и гостиницы на 120 мест.
«В кампусе будут жить, учиться и работать талантливые студенты и педагоги со всей страны. Это позволит Тюмени стать одним из крупнейших центров академической науки и образования. Сейчас продолжается работа над концепцией кампуса. При желании вы можете принять в ней участие. Приветствуются любые позитивные идеи и инициативы», — обратился к участникам встречи глава региона.
Александр Моор вручил сертификаты десяти победителям конкурса, которые стали стипендиатами Студенческого совета Тюменской области.