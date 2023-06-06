Все тюменские парковки переведут на бесплатный режим работы

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Тюменцы и гости города смогут оставить автомобиль на любой улице, которая входит в зону платного парковочного пространства, в том числе в периметре улиц Герцена — Челюскинцев — Республики — берег реки Туры — Осипенко — Орджоникидзе — Советская — Профсоюзная; Луначарского — Ирбитская — Ямская — Коммунистическая; Республики (участок от улицы Мельникайте до улицы Максима Горького по нечетной стороне), а также на многоуровневой парковке на набережной.
Ранее «Наш Город» писал, что городские власти потратят в этом году около 5 миллионов рублей на обслуживание паркингов. Этой работой займется АО «Тюменская транспортная система».