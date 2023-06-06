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Все тюменские парковки переведут на бесплатный режим работы

6 июня 2023, 08:07
Фото: 1MI

В Тюмени все парковки станут бесплатными

В Тюмени на этой неделе все городские парковки будут работать в бесплатном режиме. Правда, только в выходные дни — 10,11 и 12 июня.
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Тюмень

Тюменцы и гости города смогут оставить автомобиль на любой улице, которая входит в зону платного парковочного пространства, в том числе в периметре улиц Герцена — Челюскинцев — Республики — берег реки Туры — Осипенко — Орджоникидзе — Советская — Профсоюзная; Луначарского — Ирбитская — Ямская — Коммунистическая; Республики (участок от улицы Мельникайте до улицы Максима Горького по нечетной стороне), а также на многоуровневой парковке на набережной.

Ранее «Наш Город» писал, что городские власти потратят в этом году около 5 миллионов рублей на обслуживание паркингов. Этой работой займется АО «Тюменская транспортная система».

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Парковки#Праздники#Тюменская область
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