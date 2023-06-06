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Внимание! В районе КПД отключают светофоры

6 июня 2023, 01:14
Фото: 1MI

Светофор погаснет по улице 50 ВЛКСМ 6 июня

Плановое отключение светофора возможно сегодня по адресу 50 лет ВЛКСМ, 97.

Светофоррный объект погаснет с 9.00 до 18.00, сообщают в МКУ «Тюмегортранс». Автомобилистам следует быть осторожными и заранее планировать маршрут, а также помнить, что на дорогах сейчас много тюменцев на самокатах.

Ранее «Наш город» писал, что накануне в Тюмени по адресу Воронинские горки, 99А, произошло столкновение автомобиля с электромопедом, в результате которого были травмированы водитель и его сын — 11-летний мальчик.

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#Елена Чебоксарова#Отключение светофоров#Светофор#Кпд район#Общество#Тюменцы#Новости тюмени#Безопасность на дорогах
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