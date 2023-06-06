Внимание! В районе КПД отключают светофоры

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Светофоррный объект погаснет с 9.00 до 18.00, сообщают в МКУ «Тюмегортранс». Автомобилистам следует быть осторожными и заранее планировать маршрут, а также помнить, что на дорогах сейчас много тюменцев на самокатах.
Ранее «Наш город» писал, что накануне в Тюмени по адресу Воронинские горки, 99А, произошло столкновение автомобиля с электромопедом, в результате которого были травмированы водитель и его сын — 11-летний мальчик.