В водоеме Тюмени замечена птица из Красной книги. Фото

Фото животного появилось в паблике «Типичная Тюмень» 6 июня. Известно, что чернозобая гагара формально относится к числу охотничье-промысловых видов птиц, однако никакой охоты на неё не ведётся. О ней есть запись в «Красной книге Российской Федерации» за 2001 год в разделе №5.