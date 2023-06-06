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В водоеме Тюмени замечена птица из Красной книги. Фото

6 июня 2023, 12:02
Фото: Скрин паблика "Типичная Тюмень"

В тюменском водоеме увидели птицу из Красной книги. Фото

В Тюмени на одном из водоемов была замечена птица из Красной книги — Чернозобая гагара.

Фото животного появилось в паблике «Типичная Тюмень» 6 июня. Известно, что чернозобая гагара формально относится к числу охотничье-промысловых видов птиц, однако никакой охоты на неё не ведётся. О ней есть запись в «Красной книге Российской Федерации» за 2001 год в разделе №5.

Чернозобая гагара охраняется в четырёх российских заповедниках. Зимой птицы мигрируют в восточную часть Азии, летом возвращаются в Сибирь.

Ранее «Наш город» сообщал, что 29 мая в Тюмени на озере Цимлянское люди спасли 8 утят.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода#Птицы
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