В водоеме Тюмени замечена птица из Красной книги. Фото

Posted Сегодня, 12:02
Published Сегодня, 12:02
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Фото животного появилось в паблике «Типичная Тюмень» 6 июня. Известно, что чернозобая гагара формально относится к числу охотничье-промысловых видов птиц, однако никакой охоты на неё не ведётся. О ней есть запись в «Красной книге Российской Федерации» за 2001 год в разделе №5.
Чернозобая гагара охраняется в четырёх российских заповедниках. Зимой птицы мигрируют в восточную часть Азии, летом возвращаются в Сибирь.
Ранее «Наш город» сообщал, что 29 мая в Тюмени на озере Цимлянское люди спасли 8 утят.