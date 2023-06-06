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В Тюменской области уже утонули 13 человек, четверо из них — дети

6 июня 2023, 14:04
Фото: 1MI

За месяц утонули четверо несовершеннолетних тюменцев

С начала мая в Тюменской области утонули 13 человек. Трое из них в последние жаркие выходные.

По данным телеканала «Тюменское время», за месяц утонули четверо несовершеннолетних. Трагедиям на водных объектах способствовала жаркая погода, в прошлые выходные температура воздуха поднималась до + 36 градусов.

По прогнозам синоптиков, следующие жаркие дни следует ожидать с 14 июня. В Тюмени прогнозируется до + 33 градусов. На этой неделе синоптики ждут дожди, днём до + 23.

Ранее «Наш город» сообщал, что за прошедшую недели из огня удалось спасти 15 тюменцев.

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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода в Тюмени#Утопленники#Александр Мязин
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