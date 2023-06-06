В Тюменской области уже утонули 13 человек, четверо из них — дети

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
По данным телеканала «Тюменское время», за месяц утонули четверо несовершеннолетних. Трагедиям на водных объектах способствовала жаркая погода, в прошлые выходные температура воздуха поднималась до + 36 градусов.
По прогнозам синоптиков, следующие жаркие дни следует ожидать с 14 июня. В Тюмени прогнозируется до + 33 градусов. На этой неделе синоптики ждут дожди, днём до + 23.
Ранее «Наш город» сообщал, что за прошедшую недели из огня удалось спасти 15 тюменцев.