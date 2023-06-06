В Тюменской области родилось более 240 детей с аномалиями

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По информации управления Роспотребнадзора по Тюменской области, большая доля врожденных пороков развития среди новорожденных в распределении по полу приходится на мальчиков.
Территориями риска с показателем ВПР выше областного (11,3 на 1 000 родов) определены: Бердюжский район (80,0), Вагайский район (76,9), Сорокинский район (64,5), Армизонский район (58,8), Казанский район (53,8), Ишим и Ишимский район (52,5), Нижнетавдинский район (45,4), Юргинский район (38,5), Голышмановский район (26,3), Викуловский район (25,3), Абатский район (18,5), Тобольск и Тобольский район (17,0), г. Ялуторовск и Ялуторовский район (15,9).
«Увеличилось количество случаев аномалий костно-мышечной системы, мочевыделительной системы, нервной системы, глаз, уха, лица и шеи. Уменьшилось количество врожденных аномалий сердечно-сосудистой системы, половых органов», — отмечено в докладе Роспотребнадзора.
По информации специалистов, врожденные пороки развития относятся к числу наиболее серьезных отклонений в состоянии здоровья детей и составляют существенную часть в общей заболеваемости и смертности населения. Часто они обусловлены влиянием неблагоприятных факторов окружающей среды.
Также чаще дети с врожденными аномалиями рождаются в матерей с хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей, щитовидной железы, ВСД, эпилепсии, острых вирусных заболеваний дыхательных путей во время беременности, маловодия.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на свет в этом году появились 10,3 тысячи детей. По сравнению с аналогичными показателям 2022 года рождаемость снизилась на 1,6%