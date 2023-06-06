nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:01

Published Сегодня, 05:01

Modified Сегодня, 05:50

Updated Сегодня, 05:50

Изображение материала

В Тюменской области родилось более 240 детей с аномалиями

6 июня 2023, 05:01
Фото: 1MI

В Тюменской области за год родился 241 ребенок с аномалиями

В Тюменской области в 2022 году на свет появилось более 240 детей с врожденными аномалиями. Это на 5,88% меньше, чем годом ранее — тогда в тюменских семьях родились 259 детей с аномалиями.
Сюжет
Дети

По информации управления Роспотребнадзора по Тюменской области, большая доля врожденных пороков развития среди новорожденных в распределении по полу приходится на мальчиков.

Территориями риска с показателем ВПР выше областного (11,3 на 1 000 родов) определены: Бердюжский район (80,0), Вагайский район (76,9), Сорокинский район (64,5), Армизонский район (58,8), Казанский район (53,8), Ишим и Ишимский район (52,5), Нижнетавдинский район (45,4), Юргинский район (38,5), Голышмановский район (26,3), Викуловский район (25,3), Абатский район (18,5), Тобольск и Тобольский район (17,0), г. Ялуторовск и Ялуторовский район (15,9).

«Увеличилось количество случаев аномалий костно-мышечной системы, мочевыделительной системы, нервной системы, глаз, уха, лица и шеи. Уменьшилось количество врожденных аномалий сердечно-сосудистой системы, половых органов», — отмечено в докладе Роспотребнадзора.

По информации специалистов, врожденные пороки развития относятся к числу наиболее серьезных отклонений в состоянии здоровья детей и составляют существенную часть в общей заболеваемости и смертности населения. Часто они обусловлены влиянием неблагоприятных факторов окружающей среды.

Также чаще дети с врожденными аномалиями рождаются в матерей с хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей, щитовидной железы, ВСД, эпилепсии, острых вирусных заболеваний дыхательных путей во время беременности, маловодия.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области на свет в этом году появились 10,3 тысячи детей. По сравнению с аналогичными показателям 2022 года рождаемость снизилась на 1,6%

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Дети#Рождаемость#Болезни#Тюменская область
Подпишитесь
Тюменка рассказала, почему ушла из Роспотребнадзора в аниматоры
Сегодня, 03:52
Леонид Агутин и Тюменский филармонический оркестр выпустят совместный альбом
Вчера, 13:53
Тюменцы покупают газовые баллончики для защиты от собак
Сегодня, 04:10
Ландшафтный пожар рядом с деревней Дубровное бушует в Вагайском районе
Сегодня, 03:55
Пятнадцать тюменцев спасли из огня, а вот из воды спасти всех не удалось
Вчера, 07:21
Видео. «Агрессор на дороге»: «учитель» на Škoda подрезает тюменских автоледи
Вчера, 09:57