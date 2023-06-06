В Тюменской области родилось более 240 детей с аномалиями

В Тюменской области за год родился 241 ребенок с аномалиями

В Тюменской области в 2022 году на свет появилось более 240 детей с врожденными аномалиями. Это на 5,88% меньше, чем годом ранее — тогда в тюменских семьях родились 259 детей с аномалиями.

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