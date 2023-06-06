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Published Сегодня, 16:32

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В Тюмени горят склады на Мысу. Видео

6 июня 2023, 16:32
Фото: Читатель "Нашего Города"

В Тюмени горит база вторсырья. Столб черного дыма виден по всему городу

В Тюмени пожар в промзоне в районе Мыса. Горожане сообщают о черных столбах дыма, которые видны на улице Осипенко.
Сюжет
Тюмень
Видео: Читатель "Нашего Города"

Подписчики «Нашего Города» отмечают, что горят ангары базы вторсырья на улице Тимофея Чаркова. О причинах возгорания информации нет.

«Наш Город» направил запрос в МЧС по Тюменской области официальные комментарии ожидаются.

Видео: Читатель "Нашего Города"

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области установлен максимальные уровень пожарной опасности на территории всех авиазон, за исключением Уватской. Сегодня ночью на юге области ожидаются грозы, град и усиление ветра до 23 м/с.

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