В Тюмени горят склады на Мысу. Видео

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:37
Updated Сегодня, 16:37
Подписчики «Нашего Города» отмечают, что горят ангары базы вторсырья на улице Тимофея Чаркова. О причинах возгорания информации нет.
«Наш Город» направил запрос в МЧС по Тюменской области официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области установлен максимальные уровень пожарной опасности на территории всех авиазон, за исключением Уватской. Сегодня ночью на юге области ожидаются грозы, град и усиление ветра до 23 м/с.