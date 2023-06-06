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Posted Сегодня, 11:45

Published Сегодня, 11:45

Modified Сегодня, 11:45

Updated Сегодня, 11:45

В России планируется создание реестра для риелторов

6 июня 2023, 11:45
Предлагается ввести систему лицензирования и создать специальный реестр для риелторов в России, аналогично существующему для нотариусов.

Соответствующий законопроект готовится к представлению в Государственную Думу. Авторы инициативы утверждают, что новые нормы заставят посредников нести ответственность за предоставление некачественных услуг, что на данный момент отсутствует в законодательстве. Кроме того, это способствует большей прозрачности на рынке недвижимости в стране, пишут Известия.

Федеральная нотариальная палата высказала поддержку данной инициативе. Тем не менее, эксперты высказывают опасения относительно возможного увеличения стоимости риелторских услуг в связи с новыми нормами.

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