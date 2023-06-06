В России планируется создание реестра для риелторов

Соответствующий законопроект готовится к представлению в Государственную Думу. Авторы инициативы утверждают, что новые нормы заставят посредников нести ответственность за предоставление некачественных услуг, что на данный момент отсутствует в законодательстве. Кроме того, это способствует большей прозрачности на рынке недвижимости в стране, пишут Известия.