В России планируется создание реестра для риелторов

Posted Сегодня, 11:45
Published Сегодня, 11:45
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
Соответствующий законопроект готовится к представлению в Государственную Думу. Авторы инициативы утверждают, что новые нормы заставят посредников нести ответственность за предоставление некачественных услуг, что на данный момент отсутствует в законодательстве. Кроме того, это способствует большей прозрачности на рынке недвижимости в стране, пишут Известия.
Федеральная нотариальная палата высказала поддержку данной инициативе. Тем не менее, эксперты высказывают опасения относительно возможного увеличения стоимости риелторских услуг в связи с новыми нормами.