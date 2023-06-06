Тюменцам с хроническими заболеваниями будут выдавать таблетки бесплатно. Кто получит?

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:43
Updated Сегодня, 07:43
В их число вошли дети до шести лет из многодетных семей, дети до трех лет, представители малочисленных народов севера, жители региона, проживающие в селах в районах Крайнего Севера и приравненных к нему местностях, пострадавшие от политических репрессий, граждане, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 года не менее полугода, лица с подтвержденной коронавирусной инфекцией.
Также в число получателей льготных лекарств вошли тюменцы, у которых выявлено какое-либо из 32 заболеваний, указанных в постановлении. В их числе — люди с болезнью паркинсона, лучевой болезнью, онкологией, рассеянным склерозом, диабетом, туберкулезов, ВИЧ/СПИД и т. д.
Для того, чтобы получить льготу на приобретение медпрепарата, необходимо предоставить в медорганизацию документ, подтверждающий заболевание или определенную категорию. Закупкой лекарств займется департамент здравоохранения.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области проживают более 16,5 тысяч человек с диагнозом ВИЧ. За последний год выявлено более тысячи новых случаев заболевания.