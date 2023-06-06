Тюменцам с хроническими заболеваниями будут выдавать таблетки бесплатно. Кто получит?

В их число вошли дети до шести лет из многодетных семей, дети до трех лет, представители малочисленных народов севера, жители региона, проживающие в селах в районах Крайнего Севера и приравненных к нему местностях, пострадавшие от политических репрессий, граждане, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 по 9 мая 1945 года не менее полугода, лица с подтвержденной коронавирусной инфекцией.