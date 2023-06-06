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Тюменца, пропавшего без вести 10 месяцев назад, нашли мертвым

6 июня 2023, 16:08
Фото: Белая сова

Жителя Ялуторовска нашли через 10 месяцев после пропажи. Он мёртв

Стала известна судьба Салахутдинова Константина Фаридовича, 1994 года рождения. Жителя Ялуторовска нашли, он скончался.

По данным поискового отряда «Белая Сова», он пропал без вести в августе 2022 года. Поиски мужчины продолжались почти 10 месяцев, 6 июня стало известно, что он мёртв. Его родственникам принесли соболезнования.

Ранее «Наш город» отмечал, что в Тюмени с 31 мая ведётся розыск 35-летней женщины. Кристина Рычкова пока не вернулась домой. Была одета в белую кофту, светлые брюки и кроссовки. Её рост 175 сантиметров, худощавого телосложения.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Пропавшие без вести#Работа
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