Тюменца, пропавшего без вести 10 месяцев назад, нашли мертвым

Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
По данным поискового отряда «Белая Сова», он пропал без вести в августе 2022 года. Поиски мужчины продолжались почти 10 месяцев, 6 июня стало известно, что он мёртв. Его родственникам принесли соболезнования.
Ранее «Наш город» отмечал, что в Тюмени с 31 мая ведётся розыск 35-летней женщины. Кристина Рычкова пока не вернулась домой. Была одета в белую кофту, светлые брюки и кроссовки. Её рост 175 сантиметров, худощавого телосложения.