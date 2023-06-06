Тюменские одиннадцатиклассники продолжают сдавать ЕГЭ

Posted 6 июня 12:21
Published 6 июня 12:21
Modified Сегодня, 20:43
Updated Сегодня, 20:43
По данным регионального департамента образования, в этом году физику выбрали почти 1500 человек, историю — около тысячи одиннадцатиклассников.
«Дети, как правило, приходят мотивированные, ведь экзамен этот по выбору. Я думаю, что у всех все будет хорошо. А мы со своей стороны, создаем комфортные условия для каждого ребенка», — отметила руководитель одного из пункта проведения экзамена в Тюмени.
Свои результаты по физике и истории ребята узнают не позднее 21 июня.
Напомним, согласно решению главы региона Александра Моора, с прошлого года выпускники Тюменской области, получившие высший балл при сдаче ЕГЭ, получат по 100 тысяч рублей. Выплаты будут производить за каждый 100-балльный результат. Материальное поощрение направлено на поддержку одаренных и целеустремленных детей. Также стоит отметить, что в Тюменской области сейчас уделяется большое внимание вопросу развития молодежной политики, направленной на формирование и развитие талантливого поколения.