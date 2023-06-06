Тюменские одиннадцатиклассники продолжают сдавать ЕГЭ

Напомним, согласно решению главы региона Александра Моора, с прошлого года выпускники Тюменской области, получившие высший балл при сдаче ЕГЭ, получат по 100 тысяч рублей. Выплаты будут производить за каждый 100-балльный результат. Материальное поощрение направлено на поддержку одаренных и целеустремленных детей. Также стоит отметить, что в Тюменской области сейчас уделяется большое внимание вопросу развития молодежной политики, направленной на формирование и развитие талантливого поколения.