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Posted 6 июня 12:21

Published 6 июня 12:21

Modified Сегодня, 20:43

Updated Сегодня, 20:43

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Тюменские одиннадцатиклассники продолжают сдавать ЕГЭ

6 июня 2023, 12:21
Фото: 1MI
Выпускные экзамены для одиннадцатиклассников в самом разгаре. После обязательных предметов наступила очередь сдачи тестов по предметам, выбранным старшеклассниками дополнительно. Физику и историю ребята сдали 5 июня, следующее испытание — по обществознанию, которое пройдет 8 июня.

По данным регионального департамента образования, в этом году физику выбрали почти 1500 человек, историю — около тысячи одиннадцатиклассников.

«Дети, как правило, приходят мотивированные, ведь экзамен этот по выбору. Я думаю, что у всех все будет хорошо. А мы со своей стороны, создаем комфортные условия для каждого ребенка», — отметила руководитель одного из пункта проведения экзамена в Тюмени.

Свои результаты по физике и истории ребята узнают не позднее 21 июня.

Напомним, согласно решению главы региона Александра Моора, с прошлого года выпускники Тюменской области, получившие высший балл при сдаче ЕГЭ, получат по 100 тысяч рублей. Выплаты будут производить за каждый 100-балльный результат. Материальное поощрение направлено на поддержку одаренных и целеустремленных детей. Также стоит отметить, что в Тюменской области сейчас уделяется большое внимание вопросу развития молодежной политики, направленной на формирование и развитие талантливого поколения.

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