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Posted 6 июня 13:03

Published 6 июня 13:03

Modified Сегодня, 21:36

Updated Сегодня, 21:36

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Тюменские колледжи и техникумы передадут в зону СВО автобусы и грузовики

6 июня 2023, 13:03
Фото: 1MI
Для военнослужащих в зоне СВО тюменские колледжи и техникумы передадут автобусы и грузовики. Всего девять единиц спецтехники, которую студенты вместе с мастерами-наставниками сейчас приводят в порядок, сообщает департамент образования Тюменской области.

Отремонтированные автобусы, легковые и грузовые автомобили, которые ранее использовалась образовательными организациями, уже в скором времени будут отправлены в зону специальной военной операции.

«Площадками для подготовки техники к отправке стали Ялуторовский агротехнологический коллеж, Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса, Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства. Совместными усилиями студенты, мастера-наставники и сотрудники образовательных учреждений подготовили 9 единиц техники, проведя ремонтно-восстановительные работы», — пояснили в профильном ведомстве.

В депобре отметили, что волонтерская работа по поддержке бойцов СВО студентами, педагогами и сотрудниками профессиональных образовательных организаций региона не единичная практика, а целенаправленная работа. Кроме ремонта автомобилей ребята помогают в сборе гуманитарной помощи, изготавливают походные печи, окопные свечи, вяжут маскировочные сети.

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