Тюменские колледжи и техникумы передадут в зону СВО автобусы и грузовики

Для военнослужащих в зоне СВО тюменские колледжи и техникумы передадут автобусы и грузовики. Всего девять единиц спецтехники, которую студенты вместе с мастерами-наставниками сейчас приводят в порядок, сообщает департамент образования Тюменской области.

Отремонтированные автобусы, легковые и грузовые автомобили, которые ранее использовалась образовательными организациями, уже в скором времени будут отправлены в зону специальной военной операции. «Площадками для подготовки техники к отправке стали Ялуторовский агротехнологический коллеж, Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса, Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства. Совместными усилиями студенты, мастера-наставники и сотрудники образовательных учреждений подготовили 9 единиц техники, проведя ремонтно-восстановительные работы», — пояснили в профильном ведомстве. В депобре отметили, что волонтерская работа по поддержке бойцов СВО студентами, педагогами и сотрудниками профессиональных образовательных организаций региона не единичная практика, а целенаправленная работа. Кроме ремонта автомобилей ребята помогают в сборе гуманитарной помощи, изготавливают походные печи, окопные свечи, вяжут маскировочные сети.