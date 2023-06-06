Тюменские колледжи и техникумы передадут в зону СВО автобусы и грузовики

Posted 6 июня 13:03
Published 6 июня 13:03
Modified Сегодня, 21:36
Updated Сегодня, 21:36
Отремонтированные автобусы, легковые и грузовые автомобили, которые ранее использовалась образовательными организациями, уже в скором времени будут отправлены в зону специальной военной операции.
«Площадками для подготовки техники к отправке стали Ялуторовский агротехнологический коллеж, Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса, Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства. Совместными усилиями студенты, мастера-наставники и сотрудники образовательных учреждений подготовили 9 единиц техники, проведя ремонтно-восстановительные работы», — пояснили в профильном ведомстве.
В депобре отметили, что волонтерская работа по поддержке бойцов СВО студентами, педагогами и сотрудниками профессиональных образовательных организаций региона не единичная практика, а целенаправленная работа. Кроме ремонта автомобилей ребята помогают в сборе гуманитарной помощи, изготавливают походные печи, окопные свечи, вяжут маскировочные сети.