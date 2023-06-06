Тюменские дачники озера Андреевское сообщают о резком снижении уровня воды в колодцах

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
На этой неделе ситуация только обострилось.
«В колодце осталось воды сантиметров 20. Теперь не то что огороды полить, для себя не хватает», — сообщила тюменка телеканалу «Тюменское время».
Раньше на дачах был централизованный полив на участках, вода поступала каждые три недели. Теперь местные жители вынуждены ставить скважину.
«Подтверждаю, за неделю еле-еле одно кольцо в колодце пополняется», — отметила тюменка Любовь Губина.
Ранее «Наш город» сообщал, что жители Заводоуковского района продолжают жаловаться на массовые перебои с водоснабжением. Это продолжается уже четвёртые сутки.