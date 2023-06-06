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Тюменские дачники озера Андреевское сообщают о резком снижении уровня воды в колодцах

6 июня 2023, 13:39
Фото: Скрин телеканал "Тюменское время"

Дачники сообщают о резком снижении уровня воды в колодцах около Тюмени

На дачах около Тюмени (на Андреевском озере) в колодцах почти нет воды. Дачники вынуждены делать скважину.

На этой неделе ситуация только обострилось.

«В колодце осталось воды сантиметров 20. Теперь не то что огороды полить, для себя не хватает», — сообщила тюменка телеканалу «Тюменское время».

Раньше на дачах был централизованный полив на участках, вода поступала каждые три недели. Теперь местные жители вынуждены ставить скважину.

«Подтверждаю, за неделю еле-еле одно кольцо в колодце пополняется», — отметила тюменка Любовь Губина.

Ранее «Наш город» сообщал, что жители Заводоуковского района продолжают жаловаться на массовые перебои с водоснабжением. Это продолжается уже четвёртые сутки.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Погода в Тюмени#Вода
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