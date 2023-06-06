СУЭНКО на 50% выполнила план по ремонту трансформаторных подстанций

От надежной работы ТП и РП зависит бесперебойное и безопасное распределение электроэнергии по потребителям без перегрузок сети, которые могут привести к выходу из строя домашних электроприборов. Поэтому энергетики регулярно обследуют их и по необходимости выводят в капремонт.