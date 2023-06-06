СУЭНКО на 50% выполнила план по ремонту трансформаторных подстанций

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
От надежной работы ТП и РП зависит бесперебойное и безопасное распределение электроэнергии по потребителям без перегрузок сети, которые могут привести к выходу из строя домашних электроприборов. Поэтому энергетики регулярно обследуют их и по необходимости выводят в капремонт.
В этом году самый больший объем по ремонту ТП и РП в Тюменской области предстоит выполнить филиалу «Тюменские городские электрические сети» — 408 электроустановок. К июню отремонтированы 270. Они обеспечивают электроэнергией два детских сада, станция скорой медицинской помощи, поликлиника, школа в Тюмени и другие социально значимые объекты.
Энергетики также ремонтируют ТП и РП в Тобольске и Заводоуковске. Так, в Тобольске завершили ремонт ТП и отходящей от нее воздушной линии, которые участвуют в электроснабжении школ, драмтеатра и котельной.
Кроме ТП и РП, до конца сентября энергетики должны отремонтировать 2 076 км ЛЭП в двух регионах.
Справка о компании:
«Сибирско-Уральская энергетическая компания» — межрегиональная многопрофильная энергетическая компания Тюменской и Курганской областей. Филиалы компании действуют в городах Тюмени, Кургане, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме, Шадринске и во всех 24 районах Зауралья.
В сфере электроэнергетики протяженность сетей СУЭНКО составляет более 41 тысячи км., на балансе находится почти 11 000 объектов электросетевого хозяйства (подстанций, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов), количество условных единиц составляет более 198 тыс. у. е.
В сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения компания обслуживает в общей сложности более 1 тысячи км сетей, 18 водозаборов, 150 котельных, 9 водоочистных сооружений, 3 очистных сооружения канализации.
Компания развивает инфраструктуру для электротранспорта. В г. Тюмени установлено 7 электрозарядных станций, в корпоративном парке 3 электромобиля.