Разрушение Каховской ГЭС: катастрофа затронет Крым и Запорожскую АЭС

На данный момент известно, что скорость падения уровня воды в Каховском водохранилище составляет порядка 12 см/ч. Уровень воды в Новой Каховке достиг 5 метров. Под угрозой затопления Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка. Могут пострадать 20 тысяч человек в 80 населённых пунктах. Власти Севастополя заявили, что на водоснабжении города происшествие не скажется, поскольку запасы воды в водохранилищах города максимальные.