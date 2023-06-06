Разрушение Каховской ГЭС: катастрофа затронет Крым и Запорожскую АЭС

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:09
Updated Сегодня, 11:09
Всё произошло около 2 часов ночи по московскому времени. В районе Каховской ГЭС послышались взрывы, после чего началось обрушение пролетов станции
Последствия ночных взрывов на Каховской ГЭС привели к критическим разрушениям и резкому подъему уровня воды ниже по течению Днепра. В результате ЧП на гидроузле оказались разрушены 11 из 28 пролётов станции. Через них хлынули потоки воды.
«Будет остановлена подача пресной воды в Крым, что скажется в том числе на экономике. Возникнет угроза аварии на Запорожской АЭС, ведь ее охлаждающие контуры запитаны водой из Каховского водохранилища. Восстановление инфраструктуры и биосферы будет очень долгим и потребует огромных ресурсов», — отмечают эксперты опрошенные «Новыми Известиями».
На данный момент известно, что скорость падения уровня воды в Каховском водохранилище составляет порядка 12 см/ч. Уровень воды в Новой Каховке достиг 5 метров. Под угрозой затопления Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка. Могут пострадать 20 тысяч человек в 80 населённых пунктах. Власти Севастополя заявили, что на водоснабжении города происшествие не скажется, поскольку запасы воды в водохранилищах города максимальные.
Власти в Киеве объявили срочную эвакуацию в десяти правобережных населенных пунктах, а также в части Херсона.
Ряд специалистов заяви, что плотина ГЭС обрушилась не в результате подрыва, а из-за повреждений, которые были ей нанесены ранее, конструкция не выдержала напряжения и просто развалилась под напором воды. Необходимо отметить, что объём водохранилища Каховского гидроузла составляет 18 кубических километров.