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Разрушение Каховской ГЭС: катастрофа затронет Крым и Запорожскую АЭС

6 июня 2023, 11:09
Фото: НИ

Какие разрушения повлечет за собой катастрофа на Каховской ГЭС

По данным «Новых Известий», разрушение Каховской ГЭС вызовет серьёзные разрушения. Катастрофа затронет Крым, возникнет угроза аварии на Запорожской АЭС.

Всё произошло около 2 часов ночи по московскому времени. В районе Каховской ГЭС послышались взрывы, после чего началось обрушение пролетов станции

Последствия ночных взрывов на Каховской ГЭС привели к критическим разрушениям и резкому подъему уровня воды ниже по течению Днепра. В результате ЧП на гидроузле оказались разрушены 11 из 28 пролётов станции. Через них хлынули потоки воды.

«Будет остановлена подача пресной воды в Крым, что скажется в том числе на экономике. Возникнет угроза аварии на Запорожской АЭС, ведь ее охлаждающие контуры запитаны водой из Каховского водохранилища. Восстановление инфраструктуры и биосферы будет очень долгим и потребует огромных ресурсов», — отмечают эксперты опрошенные «Новыми Известиями».

На данный момент известно, что скорость падения уровня воды в Каховском водохранилище составляет порядка 12 см/ч. Уровень воды в Новой Каховке достиг 5 метров. Под угрозой затопления Крынки, Казачьи Лагери, Песчановка, Алешки, Солонцы, Кардашинка, Коханы, Малая Кардашинка. Могут пострадать 20 тысяч человек в 80 населённых пунктах. Власти Севастополя заявили, что на водоснабжении города происшествие не скажется, поскольку запасы воды в водохранилищах города максимальные.

Власти в Киеве объявили срочную эвакуацию в десяти правобережных населенных пунктах, а также в части Херсона.

Ряд специалистов заяви, что плотина ГЭС обрушилась не в результате подрыва, а из-за повреждений, которые были ей нанесены ранее, конструкция не выдержала напряжения и просто развалилась под напором воды. Необходимо отметить, что объём водохранилища Каховского гидроузла составляет 18 кубических километров.

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#Александр Мязин#Общество#Бизнес#Происшествия#Катастрофы#Жертвы катастрофы#Экологическая катастрофа
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