Под Тюменью поезд сбил женщину — машинист не успел затормозить

Posted Сегодня, 07:02
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Женщина пыталась перебежать через железнодорожный путь. Машинист пытался экстренно остановить состав, однако наезда избежать не удалось.
Как сообщили «Нашему Городу» в управлении на транспорте МВД России по УрФО, тюменку госпитализировали с травмами различной степени в одну из больниц Тюмени. В настоящее время сотрудники Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.
Ранее «Наш Город» писал, что в конце апреля на ж/д путях в районе улицы Интернациональной были сбиты насмерть поездом два человека.