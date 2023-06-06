Под Тюменью поезд сбил женщину — машинист не успел затормозить

Как сообщили «Нашему Городу» в управлении на транспорте МВД России по УрФО, тюменку госпитализировали с травмами различной степени в одну из больниц Тюмени. В настоящее время сотрудники Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.