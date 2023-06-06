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Под Тюменью поезд сбил женщину — машинист не успел затормозить

6 июня 2023, 07:02
Фото: 1MI

Поезд сбил пожилую женщину под Тюменью

Трагедия произошла накануне вечером на станции Озеро Андреевское. Под поезд, следовавший по маршруту Тюмень — Ишим, попала 57-летняя жительница Тюменского района.
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Тюмень

Женщина пыталась перебежать через железнодорожный путь. Машинист пытался экстренно остановить состав, однако наезда избежать не удалось.

Как сообщили «Нашему Городу» в управлении на транспорте МВД России по УрФО, тюменку госпитализировали с травмами различной степени в одну из больниц Тюмени. В настоящее время сотрудники Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее «Наш Город» писал, что в конце апреля на ж/д путях в районе улицы Интернациональной были сбиты насмерть поездом два человека.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Поезд#Тюменская область#Железная дорога#ДТП
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