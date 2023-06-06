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Posted 6 июня, 11:33

Published 6 июня, 11:33

Modified Сегодня, 11:49

Updated Сегодня, 11:49

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Перевозки контейнеров по сети РЖД выросли на 11,3%

6 июня 2023, 11:33
Фото: 1MI
В период с января по май 2023 года перевозки контейнеров по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения увеличились на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив 2 миллиона 973 тысячи груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU).

Внутри страны было отправлено 1 миллион 160 тысяч контейнеров ДФЭ, что на 10,8% больше, чем годом ранее, сообщили в РЖД.

Общее количество груженых контейнеров, перевезенных во всех видах сообщения, выросло на 17,4%, достигнув 2 миллионов 184,6 тысячи ДФЭ. Всего перевезено 31 млн тонн грузов (+16,6%). Из них химикаты и сода составили 347,3 тысячи ДФЭ (+9,8% по сравнению с январем — маем 2022 года), лесные грузы — 242,2 тысячи ДФЭ (+0,7%), машины, станки, двигатели — 184 тысячи ДФЭ (+22,9%), метизы — 171,5 тысячи ДФЭ (+8,6%), автомобили и комплектующие — 168,2 тысячи ДФЭ (рост в 1,7 раза), промышленные товары — 167,1 тысячи ДФЭ (-3,4%), бумага — 159 тысяч ДФЭ (+6,8%), химические и минеральные удобрения — 111,2 тысячи ДФЭ (рост в 3,1 раза), черные металлы — 109,9 тысячи ДФЭ (+10,1%), строительные грузы — 78 тысяч ДФЭ (+20,7%), остальные и сборные грузы — 70,6 тысячи ДФЭ (-7,2%), цветные металлы — 52,6 тысячи ДФЭ (-7,7%), зерно — 45 тысяч ДФЭ (рост в 2,3 раза), нефть и нефтепродукты — 40,8 тысячи ДФЭ (+31,1%), рыба — 14,4 тысячи ДФЭ (+3,9%), цветная руда и серное сырье — 11,8 тысячи ДФЭ (-30,1%), мясо и масло животного происхождения — 10,2 тысячи ДФЭ (-2,5%), картофель, овощи, фрукты — 7,9 тысячи ДФЭ (рост в 1,5 раза), каменный уголь — 6,7 тысячи ДФЭ (рост в 1,8 раза), продукты перемола — 5,1 тысячи ДФЭ (+5,8%), остальные продовольственные товары — 120,7 тысячи ДФЭ (+39,5%).

В мае 2023 года во всех видах сообщения перевезено 626,1 тысячи ДФЭ, что на 22% больше, чем в мае 2022 года.

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