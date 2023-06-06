«Отбирают квартиры»: застройщик пытается лишить дольщиков прав на купленное жилье

Сейчас дольщиков серьезно беспокоит вопрос ввода их домов в эксплуатацию, так как многие снимают квартиры. Заключая договор аренды, владельцы квартир полагали, что это временная мера, так как былая собственность была продана ради покупки нового жилья. Но сейчас к их выплатам по ипотеке за недостроенное жилье, добавляется и оплата съемной квартиры. А вместе с этим страх вовсе остаться без жилья только усиливается.