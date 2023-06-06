«Отбирают квартиры»: застройщик пытается лишить дольщиков прав на купленное жилье

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
В редакцию «Нашего города» обратились дольщики долгостроя ЖК «Славутич». Комплекс выкупила компания «Арсиб» и на общем собрании владельцам квартир заявили, что ключи они не получат.
«Эта история длится с 2019 года, квартиры мы покупали у застройщика „Тюменьэнергострой“. На сегодняшний день распродано 28% квартир, а именно 74 квартиры из 261 возможных», — рассказывает дольщица Екатерина.
Кто-то покупал квартиры напрямую от застройщика, кто-то у третьих лиц и подрядчиков этой застройки на основании полного расчета перед ПАО «ТЭС». План сдачи объекта обозначен был на 30 июня 2022 года.
Но в начале 2021 года застройщика начали банкротить. ФНС России заявила, что компания «Тюменьэнергострой» задолжала почти 4,5 млн рублей, в связи с чем просила ввести процедуру наблюдения. Но по решению Арбитражного суда Тюменской области, во введении процедуры наблюдения было отказано, а дело о банкротстве закрыли. Генеральным директором фирмы числится Арутюн Салахян. В 2021 году чистая прибыль организации ушла в минус на 360 тысяч рублей. Выручка составляла 11,7 млн рублей.
В скором времени убыточную компанию взял под крыло холдинг «Арсиб», именно с этим событием дольщики связывают начало серьезных проблем.
«Дольщиков поочередно приглашали в главный офис и объявляли о том, что заключенные договоры от определенных подрядчиков теперь недействительны и правообладателям нужно немедленно обращаться в Росреестр с просьбой расторгнуть договора в одностороннем порядке. Это обосновывали тем, что деньги от предыдущего заместителя генерального директора В. В. Павловича не были проведены через расчетные счета и кассу бухгалтерии ПАО „ТЭС“ и справки о расчете таких квартир не выдавались, так как отсутствует журнал регистрации выдачи справок, а значит их либо не было либо они считаются не действительными», — рассказала Екатерина.
В таком положении конкретно оказалось 11 дольщиков, приобретавших квартиры. А те, кто заключал договор с застройщиком напрямую находились в подвешенном состоянии и опасались, что и их документы признают недействительными.
«Мы задавали вопросы, спрашивали, что там с нашими квартирами, когда срок сдачи, когда ключи… Но ответы давали понять, что ключи мы не получим. Это касалось и тех, кто покупал квартиры напрямую», — говорит дольщица.
Дольщики объединились в группу и начали писать обращения в прокуратуру, управление экономической безопасности и противодействию коррупции, ГУС и другие инстанции. В УМВД РФ по Тюменской области тюменцы просили провести проверку и, в случае выявления нарушений, привлечь к ответственности по факту мошенничества всех участников процесса продажи этих квартир.
Заявление приняли и было назначено разбирательство, суд встал на сторону дольщиков и признал все сделки по продаже квартир официальными.
«Нам пояснили, что наши обращения не единственные по данному застройщику ведутся проверки и все дела под контролем, нам предстоит только ждать, когда нашу стройку либо выкупят другие застройщики и продолжат строительство, либо на основании указа полномочного представителя Президента РФ по Уральскому округу Якушева В.В. о том, что в Тюмени обманутых дольщиков не будет передадут по аукциону другому застройщику для дальнейшего завершения строительства и передачи ключей», — говорит Екатерина.
Девушка также отмечает, что на сайте арбитражного суда дольщики нашли дело, в котором истцом выступал «Арсиб». Холдинг просил признать сделки незаконными, чтобы вернуть квартиры в собственность. Но и здесь суд акцентировал внимание на том, что все сделки были заключены по закону и лишать людей имущества — нет основания.
«Они продолжали до 2022 года подавать на нас в суды, чтобы оставить без квартир, говорили, мол, на правах нового руководства: „мы вам ничего не продавали, а значит никаких ни ключей ни гарантий давать не будем“. Дело стояло в прокуратуре на контроле, так же обращались в ГУС, нам говорят одно и то же — дело на контроле, все будет хорошо. Но по факту на сегодняшний день, застройщик переносит сроки строительства и продолжает банкротить компанию, на контакт с нами не идет», — взволнована дольщица ЖК «Славутич».
Сейчас дольщиков серьезно беспокоит вопрос ввода их домов в эксплуатацию, так как многие снимают квартиры. Заключая договор аренды, владельцы квартир полагали, что это временная мера, так как былая собственность была продана ради покупки нового жилья. Но сейчас к их выплатам по ипотеке за недостроенное жилье, добавляется и оплата съемной квартиры. А вместе с этим страх вовсе остаться без жилья только усиливается.
Сейчас «Тюменьэнергострой» перенес срок сдачи жилья на 4 квартал 2023 года, об этом было заявлено в ходе заседания рабочей группа по противодействию преступлениям в сфере долевого строительства жилья, которое прошло в прокуратуре.
«В нем приняли участие заместитель губернатора Тюменской области Сергей Шустов, начальник главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов, генеральный директор подрядной организации ООО „СЗ „Группа компаний „СБК“ Александр Мильченко, представители СУ СКР по Тюменской области и Росреестра, замглавы Тюмени Владимир Третьяков и руководители организаций-застройщиков. Глава „Тюменьэнергострой“ сообщил, что строительство дома в ЖК „Славутич“ возобновлено, ведутся строительные работы, будут приняты необходимые меры для ввода объекта в эксплуатацию в установленный срок», — рассказал один из дольщиков.
По данным прокуратуры, руководителям организаций-застройщиков были выданы предостережения о недопустимости нарушений закона. Однако уже сейчас очевидно, что сроки вновь будут сорваны.
«Наш город» направил официальный запрос в «Арсиб» и прокуратуру Тюменской области.