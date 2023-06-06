nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:12

Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:12

Updated Сегодня, 10:12

Изображение материала

Не построил дома в Тюмени: 35-летний мужчина обвиняется в хищении 71 млн рублей

6 июня 2023, 10:12
Фото: 1MI

Тюменец обвиняется в хищении 71 млн рублей. Его компания не построила дома в Тюмени

Дело о мошенничестве на 71 млн рублей направлено в суд. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.

В отношении 35-летнего руководителя двух компаний расследуется дело по ст. 159 УК РФ. Он не исполнил обязательств по строительству домов.

«По версии следствия, обвиняемый в период с июня 2019 года по октябрь 2021 года, являясь директором двух коммерческих организаций, заключал заведомо невыполнимые для фирм договоры строительства частных жилых домов с жителями Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

От действий 35-летнего тюменца пострадали 40 человек. Уголовное дело будет рассмотрено в суде города Тюмени.

Читайте также:
Жителя Тюмени обвиняют в хищении взятки на 12 млн рублей
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Дела судебные
Подпишитесь
«От головной боли до комы»: ошибка тюменских врачей стоила жизни отцу троих детей
Сегодня, 08:51
8 тюменских подростков заразились венерическими инфекциями. Одному из них нет 14 лет
Сегодня, 06:05
Грозы, град и штормовой ветер обрушатся на Тюмень сегодня ночью
Сегодня, 10:39
Ландшафтный пожар рядом с деревней Дубровное бушует в Вагайском районе
Сегодня, 03:55
Под Тюменью поезд сбил женщину — машинист не успел затормозить
Сегодня, 07:02
Видео. «Агрессор на дороге»: «учитель» на Škoda подрезает тюменских автоледи
Вчера, 09:57