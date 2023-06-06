Не построил дома в Тюмени: 35-летний мужчина обвиняется в хищении 71 млн рублей

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
В отношении 35-летнего руководителя двух компаний расследуется дело по ст. 159 УК РФ. Он не исполнил обязательств по строительству домов.
«По версии следствия, обвиняемый в период с июня 2019 года по октябрь 2021 года, являясь директором двух коммерческих организаций, заключал заведомо невыполнимые для фирм договоры строительства частных жилых домов с жителями Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
От действий 35-летнего тюменца пострадали 40 человек. Уголовное дело будет рассмотрено в суде города Тюмени.