К тушению пожара на Мысу привлечена авиация. Видео

Пожар в ангарах базы произошел сегодня вечером. По данным 2 ГИС, по данному адресу располагается компания «Дрова 72». Предприятие работает на тюменском рынке с 2014 года. Основной вид деятельности — производство обрезного пиломатериала и колотых березовых дров.