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К тушению пожара на Мысу привлечена авиация. Видео

6 июня 2023, 17:08
Фото: Читатель "Нашего города"

К тушению пожара на Мысу привлечена авиация

К тушению пожара на базе, расположенной на Тимофея Чаркова, 8б/7, привлечена авиация. Вертолет, направляющийся к месту ЧП, заметили читатели «Нашего Города».
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Тюмень
Видео: Читатель "Нашего города"

Пожар в ангарах базы произошел сегодня вечером. По данным 2 ГИС, по данному адресу располагается компания «Дрова 72». Предприятие работает на тюменском рынке с 2014 года. Основной вид деятельности — производство обрезного пиломатериала и колотых березовых дров.

На месте ЧП уже работает газовая служба, ГИБДД, скорая помощь, передает тг-канал «Тюмень с огоньком». По предварительным данным, пострадавших нет.

Направлен запрос с МЧС по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные произошел пожар в ТРЦ «Колумб». Там загорелся потолок в точке по продаже шаурмы.

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