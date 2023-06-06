К тушению пожара на Мысу привлечена авиация. Видео

Posted Сегодня, 17:08
Published Сегодня, 17:08
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
Пожар в ангарах базы произошел сегодня вечером. По данным 2 ГИС, по данному адресу располагается компания «Дрова 72». Предприятие работает на тюменском рынке с 2014 года. Основной вид деятельности — производство обрезного пиломатериала и колотых березовых дров.
На месте ЧП уже работает газовая служба, ГИБДД, скорая помощь, передает тг-канал «Тюмень с огоньком». По предварительным данным, пострадавших нет.
Направлен запрос с МЧС по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в минувшие выходные произошел пожар в ТРЦ «Колумб». Там загорелся потолок в точке по продаже шаурмы.