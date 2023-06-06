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Грозы, град и штормовой ветер обрушатся на Тюмень сегодня ночью

6 июня 2023, 10:39
Фото: 1MI

На Тюменскую область надвигаются грозы и штормовой ветер

В Тюменской области сегодня вечером испортится погода. По информации метеорологов Тюменского ЦГМС — филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», ночью в отдельных районах юга региона ожидаются грозы.

Также вероятны осадки в виде града, усиление ветра до 6-11 метров в секунду с порывами до 18-23 м/с. Непогода будет бушевать в течение не только ночи, но и дня среды. Немного похолодает — ночью термометры покажут +12….+17, днем +22…+23.

В ночь с 7 на 8 июня также ожидаются дожди и грозы, ветер до 18-23 м/с. Температура воздуха составит в ночные часы +9…+19, днем +19…+24.

В пятницу, 9 июня, ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, грозы в дневные часы и температура воздуха +7…+21, при прояснении до +26.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Погода#Гроза#Грозы#Ливень#Град#Тюменская область
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