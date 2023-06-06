Грозы, град и штормовой ветер обрушатся на Тюмень сегодня ночью

Также вероятны осадки в виде града, усиление ветра до 6-11 метров в секунду с порывами до 18-23 м/с. Непогода будет бушевать в течение не только ночи, но и дня среды. Немного похолодает — ночью термометры покажут +12….+17, днем +22…+23.