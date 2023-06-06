Грози и дожди придут в Тюмень, парковки станут бесплатными, кандидат в губернаторы

Posted Сегодня, 18:17
Published Сегодня, 18:17
Modified Сегодня, 18:17
Updated Сегодня, 18:17
Грозы, дожди и сильный ветер ожидаются в Тюмени.
Ожидается град, усиление ветра до 6-11 метров в секунду с порывами до 18-23 м/с. Непогода будет бушевать в течение не только ночи, но и дня среды. Немного похолодает — ночью термометры покажут +12….+17, днем +22…+23.
8 июня ожидаются дожди и грозы, скорость ветра до 18-23 м/с.
В пятницу, 9 июня, ожидается переменная облачность, кратковременные дожди, грозы в дневные часы и температура воздуха +7…+21, при прояснении до +26.
В Тюмени на три дня все городские парковки станут бесплатными.
10, 11 и 12 июня парковки будут работать в бесплатном режиме. Тюменцы и гости города смогут оставить автомобиль на любой улице, которая входит в зону платного парковочного пространства, в том числе в периметре улиц Герцена — Челюскинцев — Республики — берег реки Туры — Осипенко — Орджоникидзе — Советская — Профсоюзная; Луначарского — Ирбитская — Ямская — Коммунистическая; Республики (участок от улицы Мельникайте до улицы Максима Горького по нечетной стороне), а также на многоуровневой парковке на набережной.
Денис Садовников из ЛДПР поборется за пост губернатора Тюменской области.
В соперники действующему губернатору Александру Моору ЛДПР предлагает выдвинуть депутата заксобрания ЯНАО Дениса Садовникова. Кандидатуру рассматривают в Тюмени.
«В Тюмени рассматривают главу фракции ЛДПР в заксобрании ЯНАО Садовникова для выдвижения на выборы губернатора», — сообщил источник URA.RU.
27 мая «Наш город» отмечал, что педагоги Тюмени жалуются на принудительное участие в предварительном голосовании «ЕР». В департаменте образования Тюменской области заверили, что данный процесс добровольный.