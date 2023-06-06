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Posted Сегодня, 10:58

Published Сегодня, 10:58

Modified Сегодня, 11:00

Updated Сегодня, 11:00

Госдума разрабатывает закон о наказании компаний за утечку данных пользователей

6 июня 2023, 10:58
Государственная Дума планирует представить законопроект, который предусматривает введение административной и уголовной ответственности для компаний, допустивших утечку персональных данных пользователей.

Об этом заявил Александр Хинштейн, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, в программе RTVI «Что это было?!».

По словам депутата, поправки к Уголовному кодексу уже готовы, а поправки к Кодексу об административных правонарушениях находятся на завершающей стадии. Однако, согласование некоторых деталей с Министерством цифрового развития еще не завершено.

Александр Хинштейн обосновал необходимость введения уголовной ответственности за утечку данных компаниями комплексным подходом к проблеме. Он заявил, что применение уголовного наказания должно быть последней мерой и предлагает начать с административной ответственности. Однако, если утечка персональных данных приводит к серьезным последствиям, за это должны нести уголовную ответственность.

Хотя Александр Хинштейн не раскрыл подробности о сроках лишения свободы, предлагаемых в законопроекте, так как он все еще находится в стадии разработки.

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