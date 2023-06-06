Госдума разрабатывает закон о наказании компаний за утечку данных пользователей

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Об этом заявил Александр Хинштейн, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, в программе RTVI «Что это было?!».
По словам депутата, поправки к Уголовному кодексу уже готовы, а поправки к Кодексу об административных правонарушениях находятся на завершающей стадии. Однако, согласование некоторых деталей с Министерством цифрового развития еще не завершено.
Александр Хинштейн обосновал необходимость введения уголовной ответственности за утечку данных компаниями комплексным подходом к проблеме. Он заявил, что применение уголовного наказания должно быть последней мерой и предлагает начать с административной ответственности. Однако, если утечка персональных данных приводит к серьезным последствиям, за это должны нести уголовную ответственность.
Хотя Александр Хинштейн не раскрыл подробности о сроках лишения свободы, предлагаемых в законопроекте, так как он все еще находится в стадии разработки.