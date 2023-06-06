Госдума разрабатывает закон о наказании компаний за утечку данных пользователей

Александр Хинштейн обосновал необходимость введения уголовной ответственности за утечку данных компаниями комплексным подходом к проблеме. Он заявил, что применение уголовного наказания должно быть последней мерой и предлагает начать с административной ответственности. Однако, если утечка персональных данных приводит к серьезным последствиям, за это должны нести уголовную ответственность.