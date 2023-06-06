Двое суток продолжалось расселение пансиона «РЭМЕЛИ» для престарелых в Тюмени

2 июня «Наш город» сообщал, что прокуратура выявила нарушения в деятельности пансионата «РЭМЕЛИ» в Тюмени. Он зарегистрирован как ООО «Гармония» в Кемерово, находился в Тюмени на улице Молодёжной, 76, корп. 2. Пансионат осуществлял предоставление услуг на основании коммерческих соглашений. На момент проверки в пансионате круглосуточно проживали 40 человек. В суд направлено исковое заявление о приостановлении деятельности ООО «Гармония», оно было удовлетворено 26 мая. Генеральный директор организации получил представление за нарушение ст. 6.3, 6.6, 14.43 КоАП РФ.