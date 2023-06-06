Двое суток продолжалось расселение пансиона «РЭМЕЛИ» для престарелых в Тюмени

Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
По данным тюменской службы судебных приставов, они приняли меры обеспечительного характера в приостановлении деятельности заведения. Выяснилось, что пансион для престарелых и инвалидов работает с многочисленными нарушениями.
«В гостиничном комплексе на ул. Молодежной организовано круглосуточное пребывание для 40 престарелых людей, многие из них не могли обслуживать себя самостоятельно, а из обслуживающего персонала лишь 4 санитара. На семи этажах здания проживали пожилые маломобильные люди, многие нуждались в медицинской помощи», — отметили в пресс-службе УФССП по Тюменской области.
За двое суток работы приставов было госпитализировано четыре постояльца. Гостиница (пансионат) в реестре поставщиков социальных услуг не состоит.
В процессе расселения родственники забирали стариков, для них стало новостью, что работу пансионата приостанавливают. Большую часть пожилых людей разместили в госучреждениях. Пожилые люди теперь в безопасности.
2 июня «Наш город» сообщал, что прокуратура выявила нарушения в деятельности пансионата «РЭМЕЛИ» в Тюмени. Он зарегистрирован как ООО «Гармония» в Кемерово, находился в Тюмени на улице Молодёжной, 76, корп. 2. Пансионат осуществлял предоставление услуг на основании коммерческих соглашений. На момент проверки в пансионате круглосуточно проживали 40 человек. В суд направлено исковое заявление о приостановлении деятельности ООО «Гармония», оно было удовлетворено 26 мая. Генеральный директор организации получил представление за нарушение ст. 6.3, 6.6, 14.43 КоАП РФ.