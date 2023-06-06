Частное нежилое здание загорелось в Ишиме. Фото

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Сегодня загорелось нежилое здание, на место инцидента прибыли спасатели МЧС и машина скорой помощи. Ущерб от возгорания значительный.
«Терпения всем кто пострадал», — сообщила подписчица паблика в ВК «Ишим пере Подслушано».
Ранее «Наш город» сообщал, что в ближайшее время жаркая погода уйдёт из Тюменской области. В областной столице 6 июня температура воздуха днём снизится до + 26 градусов. Ночью обещают дожди, влажность воздуха повысится до 50%.