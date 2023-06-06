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Частное нежилое здание загорелось в Ишиме. Фото

6 июня 2023, 10:44
Фото: Скрин "Ишим пере Подслушано"

Нежилое здание загорелось утром в Ишиме. Фото

В Ишиме загорелось частное здание. По данным местных жителей, все произошло 6 июня на улице Ворошиловка.

Сегодня загорелось нежилое здание, на место инцидента прибыли спасатели МЧС и машина скорой помощи. Ущерб от возгорания значительный.

«Терпения всем кто пострадал», — сообщила подписчица паблика в ВК «Ишим пере Подслушано».

Ранее «Наш город» сообщал, что в ближайшее время жаркая погода уйдёт из Тюменской области. В областной столице 6 июня температура воздуха днём снизится до + 26 градусов. Ночью обещают дожди, влажность воздуха повысится до 50%.

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#Общество#Тюменцы#Происшествия#Погода#Пожар#Александр Мязин
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