Буцаев: в Санкт-Петербурге появится комплексный объект по переработке мусора

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев рассказал об этапах строительства нового комплекса. Первый этап уже завершился, были построены объект по обработке ТКО на 200 000 тонн в год и ещё один объект по утилизации — на 38 700 тонн. Стоимость первого этапа превысила 881 млн рублей, пишет newia.ru.
Второй этап эксперты оценили в 3,454 млрд рублей. На эти средства построят ещё одну линию по сортировке отходов на 400 000 тонн в год и объект утилизации более чем на 78 000 тонн. Новый комплекс поможет Петербургу приблизиться к выполнению показателей по сортировке и утилизации ТКО.
В свою очередь, заместитель гендиректора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев отметил, что средства на строительство поступят благодаря размещению облигаций РЭО. Их ставка купонной доходности — ключевая ставка Банка России плюс премия в размере 3,0%.
Напомним, согласно утверждённому правительством плану, к 2030 году в России необходимо достичь 100%-ной сортировки ТКО. К этому же времени следует добиться двукратного снижения объёмов ТКО, отправляемых на полигоны для захоронения. Эти показатели вполне достижимы при условии построения экономики замкнутого цикла.
При этом в РЭО отмечают, что главной задачей оператора остаётся формирование в нашей стране комплексной системы обращения с ТКО. Она должна снизить экологическую нагрузку на население.