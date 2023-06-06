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Буцаев: в Санкт-Петербурге появится комплексный объект по переработке мусора

6 июня 2023, 10:20
Фото: 1MI
Современный КПО «Волхонка» будет построен в Петербурге. Проект финансируется Российским экологическим оператором и оценивается в 4,4 млрд рублей.

Генеральный директор ППК «РЭО» Денис Буцаев рассказал об этапах строительства нового комплекса. Первый этап уже завершился, были построены объект по обработке ТКО на 200 000 тонн в год и ещё один объект по утилизации — на 38 700 тонн. Стоимость первого этапа превысила 881 млн рублей, пишет newia.ru.

Второй этап эксперты оценили в 3,454 млрд рублей. На эти средства построят ещё одну линию по сортировке отходов на 400 000 тонн в год и объект утилизации более чем на 78 000 тонн. Новый комплекс поможет Петербургу приблизиться к выполнению показателей по сортировке и утилизации ТКО.

В свою очередь, заместитель гендиректора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев отметил, что средства на строительство поступят благодаря размещению облигаций РЭО. Их ставка купонной доходности — ключевая ставка Банка России плюс премия в размере 3,0%.

Напомним, согласно утверждённому правительством плану, к 2030 году в России необходимо достичь 100%-ной сортировки ТКО. К этому же времени следует добиться двукратного снижения объёмов ТКО, отправляемых на полигоны для захоронения. Эти показатели вполне достижимы при условии построения экономики замкнутого цикла.

При этом в РЭО отмечают, что главной задачей оператора остаётся формирование в нашей стране комплексной системы обращения с ТКО. Она должна снизить экологическую нагрузку на население.

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