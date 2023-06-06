Буцаев: в Санкт-Петербурге появится комплексный объект по переработке мусора

Второй этап эксперты оценили в 3,454 млрд рублей. На эти средства построят ещё одну линию по сортировке отходов на 400 000 тонн в год и объект утилизации более чем на 78 000 тонн. Новый комплекс поможет Петербургу приблизиться к выполнению показателей по сортировке и утилизации ТКО.