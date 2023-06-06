nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 июня 12:57

Published 6 июня 12:57

Modified Сегодня, 20:59

Updated Сегодня, 20:59

Изображение материала

Александр Моор поручил отремонтировать кровлю сельского Дома культуры

6 июня 2023, 12:57
Фото: nashgorod.ru
Губернатор Тюменской области Александр Моор провел очередной личный прием жителей региона. На этот раз к нему обратились жители села Менжинское Сладковского района с просьбой помочь в ремонте кровли местного Дома культуры, сообщает пресс-служба главы области.

Просьбу земляков озвучила Александру Моору депутат Думы Менжинского сельского поселения.

«Наш Дом культуры — единственный центр развития творчества для жителей Менжинского сельского поселения. В здании работают сельская библиотека и современный тренажерный зал. Это единственное место в селе, где дети, молодежь и люди старшего возраста активно проводят свой досуг», — пояснила Оксана Сухорукова.

Губернатор поручил закончить ремонтные работы до 1 октября.

Также, по результатам личного приема Александр Моор дал поручения по совершенствованию дорожной инфраструктуры и оказанию материальной помощи нуждающимся.

Проведение личных приемов жителей позволяет руководству региона выстроить прямой диалог с людьми, получить обратную связь и выявить наиболее актуальные для тюменцев проблемы.

Александр Моор поручил оказать материальную помощь на ремонт дома многодетной семье
Узнать подробнее
Подпишитесь
«Ваши мужья готовы изменить вам со мной»: откровения тюменской танцовщицы
30 июня 10:40
Арбитражи июня: алкоголь на 1,5 млн, консервация церкви и падение «Магеллана»
30 июня 07:46
«Дорог нет, но вы держитесь»: тюменцы не могут выехать в город из своего ЖК
29 июня 10:34
Собираемся на пляж: тюменцам разрешили купаться в 10 водоемах
30 июня 05:28
Прямые рейсы на Кубу и новые правила ОСАГО: что изменится в жизни тюменцев с 1 июля
30 июня 06:05
Тюменца, избившего ребенка в сквере «Серебряные ключи», нашли. Подробности ЧП
30 июня 06:28