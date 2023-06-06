Александр Моор поручил отремонтировать кровлю сельского Дома культуры

Posted 6 июня 12:57
Published 6 июня 12:57
Modified Сегодня, 20:59
Updated Сегодня, 20:59
Просьбу земляков озвучила Александру Моору депутат Думы Менжинского сельского поселения.
«Наш Дом культуры — единственный центр развития творчества для жителей Менжинского сельского поселения. В здании работают сельская библиотека и современный тренажерный зал. Это единственное место в селе, где дети, молодежь и люди старшего возраста активно проводят свой досуг», — пояснила Оксана Сухорукова.
Губернатор поручил закончить ремонтные работы до 1 октября.
Также, по результатам личного приема Александр Моор дал поручения по совершенствованию дорожной инфраструктуры и оказанию материальной помощи нуждающимся.
Проведение личных приемов жителей позволяет руководству региона выстроить прямой диалог с людьми, получить обратную связь и выявить наиболее актуальные для тюменцев проблемы.