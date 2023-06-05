Жара в Тюмени пока сохранится, но ветер немного охладит воздух

Posted Сегодня, 01:20
Published Сегодня, 01:20
Modified Сегодня, 01:20
Updated Сегодня, 01:20
Северо-западный ветер принесёт в город небольшое похолодание, днем его порывы могут достичь 11 м/с. Осадков не ожидается, но в обеденные часы небо затянется облаками. Вечером снова прояснится, температура воздуха составит +26 градусов.
Ночью столбики термометров опустятся до +18.
Ранее «Наш город» писал, что аномальная жара сохранится в Тюмени до 5 июня. Уже в среду ожидается похолодание до + 19, дожди и грозы.