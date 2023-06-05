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Жара в Тюмени пока сохранится, но ветер немного охладит воздух

5 июня 2023, 01:20
Фото: 1MI

Северо-западный ветер и +28 градусов обещают в Тюмени 5 июня

Утро в областной столице будет солнечным, ожидается +24 градуса. К обеду потеплеет до +28, по данным сервиса «Яндекс. Погода».

Северо-западный ветер принесёт в город небольшое похолодание, днем его порывы могут достичь 11 м/с. Осадков не ожидается, но в обеденные часы небо затянется облаками. Вечером снова прояснится, температура воздуха составит +26 градусов.

Ночью столбики термометров опустятся до +18.

Ранее «Наш город» писал, что аномальная жара сохранится в Тюмени до 5 июня. Уже в среду ожидается похолодание до + 19, дожди и грозы.

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#Елена Чебоксарова#Погода в Тюмени#Жара#Лето#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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