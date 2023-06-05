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«Выбросить или переосмыслить?»: раскрываем секреты экологичного искусства

5 июня 2023, 10:06
Фото: 1MI

«Выбросить или переосмыслить?»: раскрываем секреты экологичного искусства

Благодаря работе Тюменского экологического объединения, искусство становится к нам ближе. Своими руками из переработанного пластика, картона или алюминия можно создать эксклюзивные украшения и арт-объекты.

Оставить или отдать — вот в чем вопрос

Безусловно лишнее можно выбросить. На мусоросортировочных предприятиях, например, пластик отбирается с целью дальнейшей реализации переработчикам. Что касается стекла, то его тоже можно перерабатывать и использовать повторно бесконечное количество раз. Материал при этом не потеряет свои качества. Поэтому предметы из стекла без проблем принимают в переработку.

Однако, важно понимать, что, если выкинуть стеклянные изделия в контейнер вместе с другими отходами, то нельзя исключать вероятности, что они разобьются на мелкие осколки при перемещении до конвейерной ленты сортировки.

Вторсырьё также можно сдать на переработку в экодома. В городе уже отрыты три объекта этого уникального проекта — в районе ТРЦ «Гудвин», на Центральной площади и около ТРЦ «Сити-Молл».

Специалисты экологического объединения сделали памятку по видам материалов и маркировке, которые могут принять экодома.

  • ПЛЕНКА — с маркировкой 2, 4, ПНД, ПВД, 02, 04, HDPE, PE-HD, LDPE, PE-LD;
  • ПЭТ-бутылки — с маркировкой 1, 01, PET, PETE, ПЭТ;
  • КАРТОН — с маркировкой 20, 21, PAP;
  • БУМАГА — с маркировкой 22 или PAP;
  • СТЕКЛО — с маркировкой 70, 71, 72, 73, 74, GL;
  • МЕТАЛЛ — с маркировкой 40, 41, FE, ALU;
  • КРЫШЕЧКИ — с маркировкой 2, 02, ПНД, HDPE, PE-HD;
  • ПНД и ПВД флаконы — с маркировкой 2, 4, ПНД, ПВД, 02, 04, HDPE, PE-HD, LDPE, PE-LD.

Однако пластику и другим материалам можно дать вторую жизнь и самостоятельно, причем за это можно даже получить награду. Регоператор регулярно проводит конкурсы на лучшую поделку из вторсырья.

«Тюменцы уже не раз доказывали, что из подручных материалов и бывших в употреблении вещей получаются отличные уникальные по своей природы вещи. Быть может и ваша старая водолазка — это новая плюшевая игрушка или стильный шоппер», — отметили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
Фото: ООО "ТЭО"

Апсайклинг

Идея апсайклинга как раз заключается в том, чтобы вдохнуть в старую вещь новую жизнь. В случае с посудой вариантов может быть бесконечное количество, главное подключить фантазию и не бояться ошибок. Например, обычная миска при незатейливом украшении превратится в контейнер для канцелярских мелочей, а высокий стакан легко трансформируется в симпатичную вазу. Очень интересно смотрятся в интерьере фарфоровые тарелки с симпатичным узором, развешанные по стенам. Усилий — минимум. Потребуется лишь специальный клей и крючки для подвеса.

Также переработанные материалы могут украсить город, превратившись в руках умельца в лавочку, скамейку или стул. Регоператор уже ни раз демонстрировал такие чудеса: примеры мебели из вторсырья можно увидеть в каждом из экодомов. А в мастерских переработки в «Гудвине», «Центральном» и «Сити Молле» и вовсе можно изготовить новую вещь своими руками.

Площадки социокультурного проекта «Экодом» работают пять дней в неделю. Со вторника по субботу здесь рассказывают про экологичный образ жизни, сортировку и дальнейшую переработку отходов. Стоит отметить, что экодома можно использовать как коворкинг, тужа можно прийти на бесплатные мастер-классы и лекции, где вас научат создавать новое своими руками.

Ознакомиться с расписанием мультицентров можно на странице ООО «ТЭО» в социальных сетях ВК, Одноклассники и Телеграм.

#Алиса Вернер
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