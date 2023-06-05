«Выбросить или переосмыслить?»: раскрываем секреты экологичного искусства

Идея апсайклинга как раз заключается в том, чтобы вдохнуть в старую вещь новую жизнь. В случае с посудой вариантов может быть бесконечное количество, главное подключить фантазию и не бояться ошибок. Например, обычная миска при незатейливом украшении превратится в контейнер для канцелярских мелочей, а высокий стакан легко трансформируется в симпатичную вазу. Очень интересно смотрятся в интерьере фарфоровые тарелки с симпатичным узором, развешанные по стенам. Усилий — минимум. Потребуется лишь специальный клей и крючки для подвеса.