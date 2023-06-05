«Выбросить или переосмыслить?»: раскрываем секреты экологичного искусства

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Безусловно лишнее можно выбросить. На мусоросортировочных предприятиях, например, пластик отбирается с целью дальнейшей реализации переработчикам. Что касается стекла, то его тоже можно перерабатывать и использовать повторно бесконечное количество раз. Материал при этом не потеряет свои качества. Поэтому предметы из стекла без проблем принимают в переработку.
Однако, важно понимать, что, если выкинуть стеклянные изделия в контейнер вместе с другими отходами, то нельзя исключать вероятности, что они разобьются на мелкие осколки при перемещении до конвейерной ленты сортировки.
Вторсырьё также можно сдать на переработку в экодома. В городе уже отрыты три объекта этого уникального проекта — в районе ТРЦ «Гудвин», на Центральной площади и около ТРЦ «Сити-Молл».
Специалисты экологического объединения сделали памятку по видам материалов и маркировке, которые могут принять экодома.
Однако пластику и другим материалам можно дать вторую жизнь и самостоятельно, причем за это можно даже получить награду. Регоператор регулярно проводит конкурсы на лучшую поделку из вторсырья.
«Тюменцы уже не раз доказывали, что из подручных материалов и бывших в употреблении вещей получаются отличные уникальные по своей природы вещи. Быть может и ваша старая водолазка — это новая плюшевая игрушка или стильный шоппер», — отметили в управлении по связям с общественностью ООО «ТЭО».
Идея апсайклинга как раз заключается в том, чтобы вдохнуть в старую вещь новую жизнь. В случае с посудой вариантов может быть бесконечное количество, главное подключить фантазию и не бояться ошибок. Например, обычная миска при незатейливом украшении превратится в контейнер для канцелярских мелочей, а высокий стакан легко трансформируется в симпатичную вазу. Очень интересно смотрятся в интерьере фарфоровые тарелки с симпатичным узором, развешанные по стенам. Усилий — минимум. Потребуется лишь специальный клей и крючки для подвеса.
Также переработанные материалы могут украсить город, превратившись в руках умельца в лавочку, скамейку или стул. Регоператор уже ни раз демонстрировал такие чудеса: примеры мебели из вторсырья можно увидеть в каждом из экодомов. А в мастерских переработки в «Гудвине», «Центральном» и «Сити Молле» и вовсе можно изготовить новую вещь своими руками.
Площадки социокультурного проекта «Экодом» работают пять дней в неделю. Со вторника по субботу здесь рассказывают про экологичный образ жизни, сортировку и дальнейшую переработку отходов. Стоит отметить, что экодома можно использовать как коворкинг, тужа можно прийти на бесплатные мастер-классы и лекции, где вас научат создавать новое своими руками.
Ознакомиться с расписанием мультицентров можно на странице ООО «ТЭО» в социальных сетях ВК, Одноклассники и Телеграм.