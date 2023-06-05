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Все машины в кювете: на тюменской трассе в ДТП пострадали сразу шесть человек. Фото

5 июня 2023, 12:50
Фото: Скрин видео ГИБДД

Сразу 4 ребенка пострадали в ДТП на тюменской трассе, обе машины вылетели в кювет

На 175-м километра трассы Шадринск-Ялуторовск произошло серьёзное ДТП. По данным ГИБДД, здесь столкнулись легковушки.
«Шесть человек, в том числе четверо детей пострадали в ДТП на 175-м километре автодороги Шадринск-Ялуторовск. Предварительно, здесь столкнулись „Рено“ и „Лада Веста“, ехавшие в попутном направлении. Один из водителей пошел на обгон, второй поворачивал», — сообщили в ГИБДД.

Обе машины в кювете, движение не затруднено. Автомобили развернуло на дороге, ущерб от ДТП значительный. На место аварии выехал врио начальника отдела ГИБДД «Ялуторовский» Николай Паутов. Инспекторы пока выясняются все причины произошедшего.

Сегодня в редакцию «Нашего города» обратился читатель, который сообщил о водителе, угрожающем безопасности дорожного движения в Тюмени. Мужчина за рулем Skoda обгоняет автомобиль и резко тормозит. Некий водитель, обогнав автомобиль, убедившись что за рулем женщина и пассажир тоже женщина, решил показать какой он «мачо». В результате маневра никто не пострадал, это заслуга водителя авто с видеорегистратором, которая успела среагировать на выпад. Подобных автомобилистов ждёт серьёзная ответственность только в случае, если кто-то пострадал. В УК РФ есть статья 264, подразумевающая наказание за нарушение правил движения, повлекшее, как минимум, тяжкий вред здоровью. В остальных случаях автомобилисту грозит штраф.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Работа#Безопасность на дорогах
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