Все машины в кювете: на тюменской трассе в ДТП пострадали сразу шесть человек. Фото

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
«Шесть человек, в том числе четверо детей пострадали в ДТП на 175-м километре автодороги Шадринск-Ялуторовск. Предварительно, здесь столкнулись „Рено“ и „Лада Веста“, ехавшие в попутном направлении. Один из водителей пошел на обгон, второй поворачивал», — сообщили в ГИБДД.
Обе машины в кювете, движение не затруднено. Автомобили развернуло на дороге, ущерб от ДТП значительный. На место аварии выехал врио начальника отдела ГИБДД «Ялуторовский» Николай Паутов. Инспекторы пока выясняются все причины произошедшего.
Сегодня в редакцию «Нашего города» обратился читатель, который сообщил о водителе, угрожающем безопасности дорожного движения в Тюмени. Мужчина за рулем Skoda обгоняет автомобиль и резко тормозит. Некий водитель, обогнав автомобиль, убедившись что за рулем женщина и пассажир тоже женщина, решил показать какой он «мачо». В результате маневра никто не пострадал, это заслуга водителя авто с видеорегистратором, которая успела среагировать на выпад. Подобных автомобилистов ждёт серьёзная ответственность только в случае, если кто-то пострадал. В УК РФ есть статья 264, подразумевающая наказание за нарушение правил движения, повлекшее, как минимум, тяжкий вред здоровью. В остальных случаях автомобилисту грозит штраф.