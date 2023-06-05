Все машины в кювете: на тюменской трассе в ДТП пострадали сразу шесть человек. Фото

Сегодня в редакцию «Нашего города» обратился читатель, который сообщил о водителе, угрожающем безопасности дорожного движения в Тюмени. Мужчина за рулем Skoda обгоняет автомобиль и резко тормозит. Некий водитель, обогнав автомобиль, убедившись что за рулем женщина и пассажир тоже женщина, решил показать какой он «мачо». В результате маневра никто не пострадал, это заслуга водителя авто с видеорегистратором, которая успела среагировать на выпад. Подобных автомобилистов ждёт серьёзная ответственность только в случае, если кто-то пострадал. В УК РФ есть статья 264, подразумевающая наказание за нарушение правил движения, повлекшее, как минимум, тяжкий вред здоровью. В остальных случаях автомобилисту грозит штраф.