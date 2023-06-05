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В Тюменскую городскую Думу поступил отчет главы Тюмени за 2022 год

5 июня 2023, 11:20
Фото: 1MI
Депутаты Тюменской городской Думы анализируют отчет главы города Тюмени за 2022 год.

В документе Руслан Кухарук приводит основные итоги социально-экономического развития областной столицы, исполнения бюджета за минувший финансовый год, ключевые достижения в сферах ЖКХ, образования, культуры, молодежной политики и спорта.

Депутат Александр Григорьев обратил внимание, что о привлекательности города для жизни, благоприятной экономической ситуации свидетельствует устойчивый рост численности населения. За год число горожан увеличилось почти на 21 тысячу и составило более 855 тысяч человек.

«Мы видим положительную динамику. В 2022 году родилось более 10 тысяч детей, а естественный прирост составил свыше 3 тысяч человек. Это говорит о том, что в городе ведется грамотная работа по поддержке семей и формированию комфортной среды для воспитания детей. Можно сказать, что Тюмень привлекает людей, готовых вкладывать силы и ресурсы в развитие города»,— прокомментировал Александр Вольдемарович.

Наталья Проскурякова обратила внимание на активную поддержку бизнес-сообщества в минувшем году. Численность субъектов малого и среднего предпринимательства в Тюмени увеличилась на тысячу и составила более 49 тысяч, количество самозанятых возросло на 16 тысяч и достигло 41,5 тысячи человек.

«Отчисления субъектов малого и среднего бизнеса в городской бюджет растут с каждым годом. Значит администрация города способствует развитию малого бизнеса. Тюменцы активны, у них есть предпринимательский дух. Все потому что город наш — купеческий. Таким был до революции, таким остается и сегодня», — подчеркнула Наталья Геннадиевна.

Она отметила, что в 2022 году Тюмень достигла показателя, заданного федеральным проектом «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Согласно ему, доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом должна составить 55% к 2024 году. В 2022-м этот показатель в Тюмени уже составил 60%, или 451 тысячу человек.

«Огромная работа проводится городскими властями для людей с ограниченными возможностями здоровья: открываются секции и залы, проходят специальное обучение инструкторы. Как показывает мой личный опыт, не всегда граждане с ОВЗ информированы, какие секции для них открыты, куда можно обратиться. Удивляются, когда узнают, что это бесплатно. Но работа в этом ключе продолжается», — сообщила депутат.

 

По словам Владимира Гороховцева, отчет главы города свидетельствует о большом успехе в сфере жилищной политики. В 2022 году в городе введено в эксплуатацию около 1 млн 190 тысяч квадратных метров жилья, что на 14% больше показателя 2021 года.

«Объем ввода индивидуальных жилых домов также увеличился: с 258 тысяч квадратных метров до 261 тысячи. Особое внимание следует уделить показателю ввода жилья в расчете на каждого жителя города, который составил 1,4 кв. метра на человека. Это выше среднего показателя по России — 0,7 кв. метра», — подчеркнул Владимир Павлович.

Председатель городской Думы Евгений Заболотный подчеркнул, что Тюмень продолжала развитие во всех сферах жизнедеятельности.

В городе динамично строились новые социальные объекты, возводились и ремонтировались дороги, благоустраивались парки, скверы и дворы, продолжался снос аварийного фонда и капитальный ремонт многоквартирных домов. Особое внимание было уделено социальной политике, обеспечению занятости горожан. Словом, Тюмень не стояла на месте. Впереди — новые цели и задачи, которые потребуют активной совместной работы администрации, депутатов, и, конечно, жителей города, — подвел итог Евгений Борисович.

 

Отчет главы Тюмени за 2022 год депутаты заслушают на 44-м заседании Тюменской городской Думы, которое назначено на 20 июня.

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