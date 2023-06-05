В Тюменскую городскую Думу поступил отчет главы Тюмени за 2022 год

Она отметила, что в 2022 году Тюмень достигла показателя, заданного федеральным проектом «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Согласно ему, доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом должна составить 55% к 2024 году. В 2022-м этот показатель в Тюмени уже составил 60%, или 451 тысячу человек.