В одной из новостроек Тюмени обрушился потолок: жильцы получили серьезные травмы

Posted Сегодня, 01:49
Published Сегодня, 01:49
Modified Сегодня, 02:12
Updated Сегодня, 02:12
Ремонт был выполнен застройщиком, сообщили жильцы в социальной сети Вконтакте.
По словам автора поста, она получила сотрясение мозга, а её ребёнок — ушибы и ссадины.
Управляющая компания дома — «Проспект». Работает с 2016 года. Судя по опубликованным отзывам, в предыдущие годы местные жители жаловались в основном на плохую уборку придомовых территорий.
Ранее «Наш город» писал, что тюменцы сообщали об ужасном состоянии дома по адресу Мельникайте, 63.