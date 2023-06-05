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В одной из новостроек Тюмени обрушился потолок: жильцы получили серьезные травмы

5 июня 2023, 01:49

Потолок обрушился в тюменской квартире с ремонтом

В одной из квартир дома по адресу Беловежская, 5, в Антипино с потолка отвалилась штукатурка.
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Ремонт был выполнен застройщиком, сообщили жильцы в социальной сети Вконтакте.

По словам автора поста, она получила сотрясение мозга, а её ребёнок — ушибы и ссадины.

Управляющая компания дома — «Проспект». Работает с 2016 года. Судя по опубликованным отзывам, в предыдущие годы местные жители жаловались в основном на плохую уборку придомовых территорий.

Ранее «Наш город» писал, что тюменцы сообщали об ужасном состоянии дома по адресу Мельникайте, 63.

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#Елена Чебоксарова#Застройщики#Жалоба#Антипино#Жилой дом#Происшествия#Общество#Тюменцы
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