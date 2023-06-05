В малоэтажном строительстве Тюмени нужны прорабы и директоры на зарплату до 350 тысяч

По данным сайта Зарплата.ру, им готовы платить от 200 до 350 тысяч рублей. Подобные вакансии в Тюмени предлагают компании «АСК Групп», «НЕОстрой» и «Гарант строй». Заказы придётся выполнять по всей Тюменской области.