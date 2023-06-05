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В малоэтажном строительстве Тюмени нужны прорабы и директоры на зарплату до 350 тысяч

5 июня 2023, 12:03
Фото: 1MI

В Тюмени для строительства малоэтажек нужны прорабы и директоры

В Тюмени компании, которые занимаются малоэтажным строительством нуждаются в прорабах, менеджерах и технических директорах.

По данным сайта Зарплата.ру, им готовы платить от 200 до 350 тысяч рублей. Подобные вакансии в Тюмени предлагают компании «АСК Групп», «НЕОстрой» и «Гарант строй». Заказы придётся выполнять по всей Тюменской области.

«Опыт работы в малоэтажном частном домостроении не менее 2х лет: умение читать чертежи (АР, КР)», — отмечается в вакансии на сайте Зарплата.ру.

Ранее «Наш город» отмечал, что в мае активность на рынке вторичной загородной недвижимости в Тюмени снизилась. При этом цены находятся на уровне 2022 года.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Деньги#Работа
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