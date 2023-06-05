В малоэтажном строительстве Тюмени нужны прорабы и директоры на зарплату до 350 тысяч

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
По данным сайта Зарплата.ру, им готовы платить от 200 до 350 тысяч рублей. Подобные вакансии в Тюмени предлагают компании «АСК Групп», «НЕОстрой» и «Гарант строй». Заказы придётся выполнять по всей Тюменской области.
«Опыт работы в малоэтажном частном домостроении не менее 2х лет: умение читать чертежи (АР, КР)», — отмечается в вакансии на сайте Зарплата.ру.
Ранее «Наш город» отмечал, что в мае активность на рынке вторичной загородной недвижимости в Тюмени снизилась. При этом цены находятся на уровне 2022 года.