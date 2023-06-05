nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:40

Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

Изображение материала

В мае рухнул спрос на загородную недвижимость в Тюмени

5 июня 2023, 10:40
Фото: 1MI

В Тюмени резко снизилась активность покупателей на загородном рынке недвижимости

В мае на загородном рынке Тюмени отмечается снижение спроса на дома и дачи. При этом цены на объекты недвижимости пока не снижаются.

По данным сайта Авито, около областной столицы действует почти 6 800 предложений. Дачи и небольшие дома можно купить за 1 — 1,5 млн рублей. Самые доступные предложения в районе Московского тракта и Боровского. Дорогие дома можно приобрести в Ожогино (от 11 млн рублей).

Аналитики отмечают, что в мае активность на загородном рынке недвижимости сократилась почти на 20%.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени низкий спрос на офисы и ТЦ стоимостью от 200 млн рублей. Некоторые объекты недвижимости не могут продать с 2016 года.

Читайте также:
Здание ТЦ «Матрица» в Тюмени продается с 2016 года за 299 млн рублей. Никто не берёт
#Александр Мязин
Подпишитесь
В одной из новостроек Тюмени обрушился потолок: жильцы получили серьезные травмы
Сегодня, 01:49
Отдых в России летом 2023: куда поехать из Тюмени и что посмотреть
Сегодня, 07:55
Интересные находки в мусоре: горящие угли, футбольная форма и удостоверение француза
Сегодня, 06:17
Тюменцы будут страдать от 36-градусной жары до среды
Сегодня, 08:42
Пятнадцать тюменцев спасли из огня, а вот из воды спасти всех не удалось
Сегодня, 07:21
Видео. «Агрессор на дороге»: «учитель» на Škoda подрезает тюменских автоледи
Сегодня, 09:57