В мае рухнул спрос на загородную недвижимость в Тюмени

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
По данным сайта Авито, около областной столицы действует почти 6 800 предложений. Дачи и небольшие дома можно купить за 1 — 1,5 млн рублей. Самые доступные предложения в районе Московского тракта и Боровского. Дорогие дома можно приобрести в Ожогино (от 11 млн рублей).
Аналитики отмечают, что в мае активность на загородном рынке недвижимости сократилась почти на 20%.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени низкий спрос на офисы и ТЦ стоимостью от 200 млн рублей. Некоторые объекты недвижимости не могут продать с 2016 года.