В мае рухнул спрос на загородную недвижимость в Тюмени

По данным сайта Авито, около областной столицы действует почти 6 800 предложений. Дачи и небольшие дома можно купить за 1 — 1,5 млн рублей. Самые доступные предложения в районе Московского тракта и Боровского. Дорогие дома можно приобрести в Ожогино (от 11 млн рублей).