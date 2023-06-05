В День России тюменцев приглашают на фестиваль «Мост дружбы» и флешмоб гармонистов

Жителей и гостей Тюмени приглашают принять в праздничных мероприятиях, посвященных Дню России. Самым масштабным из них станет областной фестиваль национальных культур «Мост дружбы», который пройдет уже в 28 раз, сообщает пресс-служба правительства региона.

На площади у Тюменского драмтеатра будут организованы площадки с интерактивной развлекательной программой, народными играми, конкурсами, мастер-классами, народными танцами и презентацией национальных блюд. «В центре Тюмени развернутся 20 национальных подворий, которые порадуют гостей праздника своим многообразием. Татарское подворье познакомит с традиционными танцами и песнями, узбеки накормят вкусным пловом, в русской избе гостей встретят по обычаю „хлебом-солью“, в ненецком чуме научат мастерить куклы-обереги, казаки дадут уроки рубки шашкой, а немцы научат взбивать масло», — сказано в сообщении. Празднование Дня России продолжится флешмобом «Гармони Тюмени играют». Его хедлайнерами стали лауреат международных премий Павел Уханов и солистка группы «GармоньDrive» Наталья Николаева. Они исполнят народные и военные песни, русские инструментальные наигрыши в современной обработке. Моор: Тюменская область остается привлекательной для внутренней и внешней миграции Узнать подробнее Отметим, Тюменская область относится к числу регионов России с наиболее многонациональным составом населения, здесь проживают представители свыше 150 национальностей и народностей. Каждый народ имеет свою самобытную культуру, историю, традиции. Комитет по делам национальностей Тюменской области следит за развитием межнациональных отношений, а также занимается вопросами, касающимися профилактики религиозного и национального экстремизма в области. В Тюменской области пошли Дни культуры финно-угорских и самодийских народов Узнать подробнее