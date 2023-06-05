Тюменцы увидели фейковое видео с Путиным о введении военного положения

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:33
Updated Сегодня, 15:33
О дипфейке сообщили в Telegram-канале «Суджа в Telegram» 5 июня. Примерно через час «Лапша Медиа» проанализировала видеоролик, он на 87% оказался фейком.
«Оценочная модель „Зефира“ сработала с максимальной уверенностью в 97-99% на сфабрикованные фрагменты длительностью более 10 секунд. Более половины времени ролика модель определяет как дипфейк с вероятностью выше 65%.», — сообщается в Telegram-канале «Лапша Медиа».
Ситуацию прокомментировал Дмитрий Песков.
«Точно не было. Действительно, в некоторых регионах был взлом. В частности, я знаю, что был взлом на радио „Мир“ и в некоторых сетях», — сообщил представитель Кремля изданию ТАСС.
Ранее «Наш город» сообщал, что информация об эвакуации сотрудников администрации Тюмени, распространенная 25 апреля в СМИ, оказалась фейком.