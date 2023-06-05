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Тюменцы увидели фейковое видео с Путиным о введении военного положения

5 июня 2023, 15:33
Фото: Скрин Telegram-канала «Суджа в Telegram»

В Тюмени телеканалы показали фейковое видео с Путиным о введении военного положения

Сегодня в Telegram-каналах появилось видео о фейковом обращении Владимира Путина. В нём сообщалось о введении военного положения и всеобщей мобилизации.

О дипфейке сообщили в Telegram-канале «Суджа в Telegram» 5 июня. Примерно через час «Лапша Медиа» проанализировала видеоролик, он на 87% оказался фейком.

«Оценочная модель „Зефира“ сработала с максимальной уверенностью в 97-99% на сфабрикованные фрагменты длительностью более 10 секунд. Более половины времени ролика модель определяет как дипфейк с вероятностью выше 65%.», — сообщается в Telegram-канале «Лапша Медиа».

Ситуацию прокомментировал Дмитрий Песков.

«Точно не было. Действительно, в некоторых регионах был взлом. В частности, я знаю, что был взлом на радио „Мир“ и в некоторых сетях», — сообщил представитель Кремля изданию ТАСС.

Ранее «Наш город» сообщал, что информация об эвакуации сотрудников администрации Тюмени, распространенная 25 апреля в СМИ, оказалась фейком.

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#Общество#Тюменцы#Происшествия#Фейк#Политика#Военные
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