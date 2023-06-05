nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:25

Published Сегодня, 10:25

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

Изображение материала

Тюменский депутат Евгений Макаренко решил сдать мандат

5 июня 2023, 10:25
Фото: 1MI

Депутат Тюменской облдумы решил сдать мандат

Депутат Тюменской областной думы Евгений Макаренко (состоит в партии «ЕР») решил сдать свой мандат.

По данным информационного издания URA.RU, об этом сообщил источник в региональном парламенте. Причины не сообщаются.

«Макаренко сдает мандат. Решение о прекращении его полномочий рассмотрят седьмого июня», — отметил источник URA.RU.

Ранее сообщалось, что в апреле он отказался от депутатской зарплаты.

В январе «Наш город» сообщал, сообщал о том, что одиннадцать депутатов Тюменской областной Думы по итогам работы за 2022 год не внесли ни одного законопроекта на рассмотрение.

Читайте также:
Руссу отказался от мандата из-за контрактов на строительство мостов
#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Политика#Социальная политика
Подпишитесь
В одной из новостроек Тюмени обрушился потолок: жильцы получили серьезные травмы
Сегодня, 01:49
Отдых в России летом 2023: куда поехать из Тюмени и что посмотреть
Сегодня, 07:55
Интересные находки в мусоре: горящие угли, футбольная форма и удостоверение француза
Сегодня, 06:17
Тюменцы будут страдать от 36-градусной жары до среды
Сегодня, 08:42
Пятнадцать тюменцев спасли из огня, а вот из воды спасти всех не удалось
Сегодня, 07:21
Видео. «Агрессор на дороге»: «учитель» на Škoda подрезает тюменских автоледи
Сегодня, 09:57