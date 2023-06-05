Тюменский депутат Евгений Макаренко решил сдать мандат

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
По данным информационного издания URA.RU, об этом сообщил источник в региональном парламенте. Причины не сообщаются.
«Макаренко сдает мандат. Решение о прекращении его полномочий рассмотрят седьмого июня», — отметил источник URA.RU.
Ранее сообщалось, что в апреле он отказался от депутатской зарплаты.
В январе «Наш город» сообщал, сообщал о том, что одиннадцать депутатов Тюменской областной Думы по итогам работы за 2022 год не внесли ни одного законопроекта на рассмотрение.